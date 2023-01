Vias danificadas pela chuva são recuperadas

O serviço de manutenção atendeu as chácaras 2, 73 e 74, na região administrativa do Sol Nascente/Pôr do Sol

Nesta quarta-feira (4), as obras de terraplanagem nas ruas das chácaras 2, 73 e 74 da cidade do Sol Nascente/Pôr do Sol foram feitas pela Administração Regional, o Polo Oeste do GDF Presente e a Novacap. O serviço teve início na segunda (2) e foi necessário devido ao grande volume de chuvas que ocorre desde novembro.

As três localidades fazem parte do Trecho 3 do Sol Nascente, ainda não contemplado com obras de drenagem – previstas para começarem em março. “Até o trabalho ser concluído, serão feitas essas obras emergenciais de terraplanagem para que as pessoas possam transitar e ter acesso a suas residências”, explicou o administrador da região, Cláudio Ferreira.

“Na chácara 74, 12 casas foram interditadas devido a erosões. A água das fortes chuvas impediu o acesso às residências. Já foi feita a contenção da erosão, agora estamos cuidando da terraplanagem. Aos poucos, os moradores estão voltando para suas casas”, disse Ferreira. No trabalho, foi usado material pesado, com espalhamento, compactação e nivelamento.

O Sol Nascente/ Pôr do Sol é a mais nova região administrativa do Distrito Federal e conta com 140 mil habitantes. Nos trechos 1 e 2, as obras de drenagem já estão em estágio adiantado de conclusão. Durante 20 anos, a RA fez parte de Ceilândia, até o desmembramento ocorrido em 2019.

Com informações da Agência Brasília.