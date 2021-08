Familiares relatam difícil recuperação de advogada

Internação da vítima se aproxima de uma semana, ainda em quadro grave. Médicos ainda aguardam resposta quanto ao resultado das cirurgias

Seis dias após sofrer um atropelamento intencional na porta de sua casa, a advogada Tatiana Matsunaga permanece em quadro grave, internada na UTI do Hospital Brasília aguardando sua próxima cirurgia. Médicos ainda aguardam resposta quanto ao resultado das cirurgias no crânio, que levam tempo até que a paciente possa acordar após o traumatismo craniano.

Por conta do atropelamento intencional cometido por Paulo Ricardo Milhomem, Tatiana passou por uma cirurgia no tornozelo, onde sofreu uma fratura exposta, e outra cirurgia no cérebro. A paciente passou um longo período recebendo sedativos, que só começaram a ser removidos a partir do último domingo. Ainda assim, seu corpo vai levar tempo para que as substâncias sejam totalmente metabolizadas, atrasando seu despertar e á possibilidade de cura.

De acordo com seu pai, o funcionário público aposentado Luiz Sérgio Machado, de 65 anos, Tatiana já apresenta resposta a alguns estímulos desde que os médicos pararam de fornecer sedativos. “Ela faz alguns movimentos com a cabeça e puxa um pouco a mão. Ela ainda não abriu o olho, mas a gente já desconfia que ela responda alguns incentivos nossos. Minha esposa disse que ontem ela chegou a virar um pouco a cabeça quando a chamou. Eu acho que ela está começando a acordar”, narra.

Luiz Sérgio conta que, de acordo com a equipe médica, o tempo de metabolização dos sedativos varia de pessoa para pessoa, e em alguns casos pode levar até três dias. Somente depois de acordada, a equipe será capaz de saber as reais consequências neurológicas do atropelamento, não sendo possível ainda saber se ela vai ou não sofrer alguma sequela do trauma. Atualmente, seu quadro permanece grave, porém estável.

Mesmo depois de acordar, Tatiana Matsunaga precisará passar por outra cirurgia. Além do traumatismo craniano, a advogada sofreu uma fratura em um dos ossos da bacia, mas o procedimento para tratar a condição ainda requer uma resposta sobre as condições da recuperação do traumatismo craniano, pelo risco.

Para os familiares, é um pesadelo acompanhar seu quadro. “Estamos acabados. Essa situação bagunçou a vida de todo mundo. É um choque para as crianças e para o marido, e nós pais ficamos sofrendo.

Enquanto Tatiana luta para sobreviver na UTI do Hospital Brasília, Paulo Ricardo Milhomem, autor de sua tentativa de assassinato, aguarda a resposta da Seccional do DF da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF). Hoje a Ordem vai julgar se ele deve ou não ter a sua inscrição suspensa temporariamente em função de suas ações. “Eu não sei quem abriu esse processo na OAB, mas quem o fez está de parabéns. . O mínimo que deve ser feito é ele ficar com a identidade de advogado suspensa até o julgamento criminal”, declara Luiz.

Paulo Ricardo Milhomem, advogado trabalhista, foi responsável pela tentativa de assassinato da advogada Tatiana Matsunaga, no Lago Sul. Os dois passaram por uma briga de trânsito na altura Qi 15, no que Paulo seguiu Tatiana até sua residência, na Qi 19, onde a atropelou e esmagou na frente do portão de casa. Tatiana sofreu traumatismo craniano, uma fratura óssea na bacia e uma fratura exposta no tornozelo, precisando ser internada e passar por múltiplas cirurgias no Hospital Brasília.