Fagner e O Grande Encontro comandam o aniversário de 65 anos de Brasília com muito forró e MPB neste domingo (20)

Neste domingo (20), a programação do aniversário de 65 anos de Brasília terá uma festa recheada de forró e MPB. A Esplanada dos Ministérios vai receber grandes nomes, como o cantor cearense Fagner e o trio O Grande Encontro, formado por Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo. A programação é gratuita e promete emocionar o público com clássicos da música popular brasileira.

Natural do Ceará, Fagner é conhecido por sucessos como Borbulhas de Amor, Espumas ao Vento, Deslizes e Canteiros. Fagner morou em Brasília nos anos 1970, quando estudou arquitetura na Universidade de Brasília e fez inúmeros amigos na cidade, entre eles Clésio e Clodo Ferreira, que compuseram Revelação.

Foi na capital que Fagner se destacou no prêmio de música popular brasileira do UniCeub, e dali viria a se tornar um dos maiores nomes do gênero. Entre idas e vindas para se apresentar no Distrito Federal, o artista fincou mais um capítulo na relação com a cidade ao lançar, em 2020, o álbum Raimundo Fagner e Zeca Baleiro – Ao vivo em Brasília, 2002.

Já o trio O Grande Encontro, que reúne Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo, tem uma conexão especial com a capital federal. Alceu Valença, por exemplo, compôs a música Plano Piloto em parceria com Carlos Fernando, em homenagem à cidade, e eternizada na voz de Luiz Gonzaga. Ele também escreveu o sucesso Te amo, Brasília.

Na bruma leve das paixões que vêm de dentro, o trio estará na capital neste domingo para cantar sucessos como Anunciação, Coração Bobo, Banho de Cheiro, Dia Branco, e Dona da Minha Cabeça, entre outras.

A noite ainda terá apresentação da cantora Mari Fernandez, e um show de luzes com drones, a partir das 23h50, para a população celebrar a virada do aniversário de Brasília, eternizado no 21 de abril. As demais informações do evento podem ser conferidas aqui.

Confira a programação de domingo (20):

· 14h – Abertura

· 14h – Teatro infantil e atividades recreativas

· 15h – Rock Beats (artista local)

· 16h10 – Digão (artista local)

· 17h20 – Miguel Santos (artista local)

· 18h30 – Show nacional: Fagner

· 19h – TJ Fernandes (Teatro Nacional)

· 20h30 – Show nacional: O Grande Encontro (Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo)

· 22h – Show nacional: Mari Fernandez

· 23h50 – Show de luzes com drones

· 2h – Encerramento do dia

Vai de graça

Para facilitar o acesso da população às festividades, o programa Vai de Graça garantirá gratuidade no transporte público, incluindo ônibus e metrô, de quinta-feira (17) até segunda-feira (21).

Os passageiros podem utilizar Cartão Mobilidade, Vale-Transporte, Especial (PcD), Idoso (sênior) ou Passe Livre Estudantil para a liberação automática na catraca. Na ausência dessas opções, cartões de crédito e débito também serão aceitos sem qualquer cobrança.

Com informações Agência Brasília