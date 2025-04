Léo Santana, Wesley Safadão e Os Melhores do Mundo estão entre atrações do aniversário neste sábado (19)

As comemorações do aniversário de 65 anos de Brasília na Esplanada dos Ministérios têm início neste sábado (19) a partir das 14h. Gratuita, a programação inclui shows de artistas como Léo Santana, Wesley Safadão, Dhi Ribeiro, e a companhia teatral Os Melhores do Mundo, entre outros, que a população poderá acompanhar utilizando o transporte público gratuito pelo programa Vai de Graça.

Confira, aqui, a programação do dia:

Sábado, 19 de abril

14h – Abertura oficial: Solenidade institucional

14h – Dih Ribeiro (artista local)

15h – Inauguração da exposição fotográfica Brasília Ontem e Hoje

15h10 – Eduardo & Mônica (artista local)

16h20 – Willian & Marlon (artista local)

17h30 – Enzo & Rafael (artista local)

18h40 – Samuel Rocha (artista local)

19h50 – Heverton & Heverson (artista local)

20h – Os Melhores do Mundo (Teatro Nacional)

21h – Show nacional: Wesley Safadão

23h – Show nacional: Léo Santana

2h – Encerramento do dia

Vale lembrar que todos os eventos serão de livre acesso, sem a necessidade de retirada de ingressos. Todas as informações sobre acessos, horários, o que pode e o que não pode ser levado pode ser conferido aqui.

As apresentações na Esplanada ocorrerão em um megapalco montado especialmente para o evento, com telões, passarela e uma estrutura completa que inclui camarotes, área kids, espaço pet, roda-gigante, tirolesa e praça de alimentação.