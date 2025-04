Via Sacra de Planaltina terá reforço de 80 refletores

Em apoio à realização da Via Sacra de Planaltina — um dos maiores espetáculos religiosos a céu aberto do país — a CEB Ipes instalou 80 refletores de iluminação provisória no Morro da Capelinha, palco da tradicional encenação da Paixão de Cristo no Distrito Federal.

O reforço na iluminação tem o objetivo de garantir mais sensação de segurança, visibilidade e conforto para o público estimado em milhares de pessoas e voluntários envolvidos na montagem do espetáculo. O Morro da Capelinha é reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do DF, e a Via Sacra, realizada há mais de 50 anos, é um dos eventos mais emblemáticos do calendário religioso e cultural da região.

De acordo com o presidente da CEB, Edison Garcia, a iluminação pública vai além do serviço essencial. Ela promove segurança, acolhimento e possibilita o uso pleno dos espaços urbanos: “Em um evento dessa magnitude, com grande circulação de pessoas, é fundamental garantir uma estrutura segura e eficiente”.

Além dos 80 refletores, a CEB Ipes também realizou vistorias preventivas no entorno e garantiu o funcionamento pleno do sistema de iluminação pública da região.

Com informações Agência Brasília