Cardápio especial marca a Sexta-feira Santa nos restaurantes comunitários do DF

Sexta-feira Santa é um dia sagrado para os cristãos, que evitam comer carne vermelha na data. Por isso, o peixe no almoço virou uma tradição. E não seria diferente nos restaurantes comunitários do Distrito Federal. Nesta sexta (18), seguindo o costume, os locais ofereceram uma moqueca de peixe ao público – com ovos mexidos como alternativa, acompanhados de arroz, feijão, pirão e salada, além do suco e da fruta de sobremesa.

“O restaurante comunitário é um lugar onde as famílias se reúnem para fazer as refeições, confraternizar. E 13 dos 18 equipamentos do DF funcionam normalmente durante o feriado. Como muitos brasileiros gostam de comer peixe nesta data e têm isso como uma tradição, decidimos substituir, excepcionalmente, a feijoada de sexta para atender um número maior de pessoas e receber essas famílias”, ressaltou a secretária de Desenvolvimento Social do DF, Ana Paula Marra.

O público aprovou a ação. “Hoje eu só como peixe, é tradição. E aqui está ótimo, uma maravilha, uma benção”, definiu a dona de casa Neuza Maria de Jesus, que ainda contou ir com frequência ao restaurante comunitário do Sol Nascente.

O pedreiro Adomiran Siqueira é outro que vai “de manhã, de tarde e de noite” ao local. Evangélico, ele relatou que “a vida toda, desde criança” costuma comer peixe na Sexta-feira Santa: “Hoje está maravilhoso. Estou levando [marmitas] para casa para o pessoal que está aguardando aproveitar também essa ceia, que está bacana.”

A aposentada Irineia Pereira também levou marmitas para casa: “Vou levar para meu esposo e para uma filha. Pego comida quase direto aqui, difícil eu fazer em casa. O preço é bom”.

Atualmente, o DF conta com 18 restaurantes comunitários, dos quais 13 funcionam todos os dias da semana – incluindo domingos e feriados –, com oferta de café da manhã, almoço e jantar. Juntas, as unidades servem, em média, 50 mil refeições por dia. Os cardápios de cada dia estão disponíveis no site da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF).

Os preços são populares: enquanto o almoço sai por R$ 1, o café e o jantar custam R$ 0,50 cada, totalizando um custo de R$ 2 para as três refeições do dia. Pessoas em situação de rua, cadastradas junto à Sedes, podem comer gratuitamente – só no ano passado, 900 mil refeições foram servidas a esse público.

Os cardápios temáticos são adotados frequentemente nos restaurantes comunitários em datas especiais. No Natal, por exemplo, as unidades ofereceram uma ceia, com direito a música e presença do Papai Noel. Tais ações reforçam a vocação do espaço de, além de oferecer alimentação de qualidade a preços populares, servir como espaço de convivência para a população.

Com informações Agência Brasília