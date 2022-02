Facção que aplicava golpe com cartão é presa no DF; veja vídeo

Eles foram detidos na agência do Banco do Brasil na 203/204 da Asa Sul com 98 cartões, celulares e uma maquininha de cartão

Dois homens acusados de integrarem uma organização criminosa, que vinha atuando no Distrito Federal aplicando o golpe de troca de cartões bancários, foram presos na manhã deste sábado (12), na Asa Sul.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), recebeu informações sobre uma quadrilha que vinha atuando no Lago Norte e na Asa Sul, desde a última quarta-feira (9), aplicando o golpe de trocar cartões bancários de clientes, principalmente idosos.

Inicialmente, eles foram detidos na agência do Banco do Brasil na 203/204 da Asa Sul com 98 cartões, celulares e uma maquininha de cartão. Eles portavam documentos de identificação falsos.

Ao revistar o carro dos golpistas, o aspirante a oficial do Primeiro Batalhão da Polícia Militar, Daniel de Souza, informou ao Jornal de Brasília que mais objetos foram encontrados. “A gente acabou de encontrar mais uma máquina de cartão de crédito, um filtro, e provavelmente eles estão com mais objetos de valor aqui em Brasília”, afirmou.

Além dos objetos citados, a equipe encontrou um caderno no veículo, nele, os criminosos deixavam anotado os locais onde o golpe seria aplicado, tanto dos futuros, quando dados dos concluídos.

Uma linha de investigação sugere que apesar de aplicarem golpes da capital federal somente desde a última quarta-feira, os golpistas já vinham aplicando o estelionato em outros lugares.

O golpe

Os suspeitos entravam na agência bancárias e ficavam nos caixas eletrônicos aguardando a chegada de potenciais vítimas.

Um dos integrantes do grupo abordava o cliente no caixa eletrônico, falava que o equipamento estava com defeito e orientava a vítima a procurar um funcionário do banco. Outro estelionatário se apresentava com funcionário e prestava a suposta ajuda.

Neste momento ele conseguia copiar a senha da vítima e realizar a troca do cartão.

Há informações de diversas compras que foram feitas em shoppings da cidade com os cartões trocados e também de pagamentos de hospedagens em hotéis.

Um vídeo de câmera de segurança de uma agência do Banco do Brasil (onde foram presos), mostra a ação dos golpistas. Um homem de camiseta azul auxilia os clientes como se fosse funcionário, enquanto um de blusa cinza alerta o cliente sobre a falha do caixa.

O homem que se passa pelo funcionário usava um crachá falso da empresa.

Foto: PMDF

Uma estimativa exata de quanto dinheiro foi roubado ainda não foi levantada, mas estima-se que de apenas um idoso R$ 40 mil foram extraídos.

Os dois detidos foram levados à 1ª Delegacia onde está sendo registrada a ocorrência.

Como se prevenir

Esse tipo de golpe é muito comum nas agência bancárias e ainda conta com diversas variações na forma de agir dos criminosos.

Souza afirma que para se proteger é importante estar atento e informado.

“Mesmo que a pessoa esteja uniformizada, vestida e com crachá, funcionários reais não pedem dados, senhas, nada. Se você precisar digitar a senha, o funcionário não deve ter acesso à ela, e a mesma não deve ser digitada em um aparelho não do banco, como o celular do sujeito”, orientou.

Para quem já foi enganado, o processo de recuperação do dinheiro requer dois passos principais. “Primeiro a vítima deve procurar uma delegacia e registrar a ocorrência e, depois, entrar em contato com a agência bancária para resolver o dano financeiro causado”, finaliza o aspirante.

Mais informações sobre a dinâmica da dupla e as vítimas do crime ainda serão apuradas.