Acidente na EPIA deixa vítima fatal

Um fatal acidente deixou o fim da noite desta sexta-feira, 11, mais triste na capital federal. Uma moto caiu na descida do Colorado (DF 003), com sentido à Brasília, na altura das concessionárias de veículos do Setor Habitacional Taquari. Um homem de 41 anos, identificado como Moisés, faleceu no local, ele estava conduzindo a motocicleta.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender essa ocorrência próximo às 23h e empregou duas viaturas no serviço.

Ao chegar no local, os bombeiros já encontraram Moisés em parada cardiorrespiratória. De imediato, a equipe iniciou o protocolo de reanimação e acionou do suporte avançado de vida do SAMU.

O condutor, no entanto, não apresentou sinais de vida e veio a óbito no local.

Apenas um lado da pista foi interditado durante o atendimento.

Vídeo: CBMDF

Após a desmobilização do CBMDF, a via ficou aos cuidados do DER/DF e a Polícia Civil foi acionada.