Em menos de 24 horas, nove armas de fogo foram apreendidas no DF

A primeira apreensão foi às 14h de sexta-feira (11), na BR 020, próximo ao Posto Itiquira em Planaltina, DF

Armas de fogo de diversos modelos e calibres, com a identificação raspada, mas com a capacidade mortal ativa, circulam na mão de criminosos por todo o Distrito Federal. Quando tiradas de circulação, os objetos entram para a lista das ações que reduzem o índice criminal na capital federal.

Desta vez, nove armas foram aprendidas pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). As apreensões aconteceram durante a sexta-feira (11) e a madrugada deste sábado (12).

Às 14h

A primeira apreensão foi às 14h de sexta-feira (11), na BR 020, próximo ao Posto Itiquira em Planaltina, DF. As equipes de Rotam Alfa 02 e 03 apreenderam uma espingarda, calibre 36, sem características ou numeração aparente, envolvida em jornais e desmontada em três partes, com quatro cartuchos deflagrados.

Junto ao objeto, um homem de 58 anos foi preso e conduzido à 16ª DP.

Ás 17h30

Passado algum tempo, às 17h30, policiais do Batalhão de Rotam efetuaram a prisão de um homem de 32 anos portando uma arma de fogo com 18 munições intactas e 3 deflagradas, na Quadra 3, Incra 8, em Brazlândia.

A ocorrência foi registrada na 18ª DP.

18h30

Em Taguatinga, por volta das 18h30, um homem de 30 anos foi preso por receptação de veículo e porte ilegal de arma de fogo, na QND 60, Setor D Norte.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com ele, um revólver Taurus, calibre 38, foi apreendido com seis munições intactas e uma Kombi roubada foi recuperada.

Ocorrência registrada na 12ª DP.

20h27

Já durante a noite, às 20h27min, uma equipe da ROTAM apreendeu uma arma de fogo, Pistola Taurus, calibre 380 com a numeração raspada, dois carregadores e, 18 munições intactas, na QD 45, Conjunto A, em Brazlândia.

Ocorrência encaminhada à 18ª DP.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

22h52

Às 22h52min o Copom foi informado sobre uma apreensão de uma arma de fogo, pistola calibre 380, marca Taurus, no ponto de bloqueio na DF473 – KM 03 em São Sebastião -DF.

Ocorrência foi registrada na 30ª DP.

23h20

23h20, a equipe de Gtop 46 de Santa Maria junto com o tático do 20º BPM apreenderam um revólver calibre 38, com 15 muniçõe intactas, após recebimento de denúncia na Chácara Anhanguera, Rua Guarani.

A ocorrência foi levada para a 33ª DP.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

00h33

00h33min de sábado (12), uma guarnição da ROTAM prendeu um homem de 24 anos por porte ilegal de arma de fogo e fez a a apreensão de uma pistola calibre 380, com a marca suprimida, no Setor de Residências Oeste na Vila Nossa Senhora de Fátima, estacionamento do Potiguar, em Planaltina-DF.

Ocorrência conduzida para 16ª DP.

03h27

03h27, duas armas de fogo foram apreendidas na QR 111, no Pesque e Pague Rancho dos Amigos, em Santa Maria. O Copom recebeu a denúncia de que no rancho havia um homem ostentando a arma de fogo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os policiais do 26º BPM foram até o local e durante a abordagem apreenderam na cintura do suspeito um um revólver taurus com seis munições intactas e no interior do veículo foi encontrado um revólver taurus calibre 38 com seis munições intactas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A ocorrência foi registrada na 20ª DP.