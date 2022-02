Carreta se envolve em acidente com um ônibus e tomba na DF 001

O CBMDF atendeu essa ocorrência por volta das 22h e utilizou duas viaturas no serviço. O fato aconteceu no Km 54 da DF 001, sentido balão do Periquito

Um acidente que envolveu uma carreta e um ônibus ocorreu na DF 001 no fim da noite desta sexta-feira, 11. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi acionado para atender o chamado.

A carreta, que estava carregada com 31 toneladas de soja, tombou na pista e esparramou o conteúdo pelo local. Já o ônibus, pertencia a uma empresa de fretamento e turismo e, felizmente, não apresentou nenhum dano visível.

O CBMDF atendeu essa ocorrência por volta das 22h e utilizou duas viaturas no serviço. O fato aconteceu no Km 54 da DF 001, sentido balão do Periquito.

O ônibus parou logo à frente a carreta. O caminhão era conduzido por um homem de 53 anos, identificado como Valdivino. Ele não sofreu nenhum dano físico, sendo assim, não foi levado a uma unidade de saúde.

O mesmo aconteceu com o motorista do ônibus, um homem de 44 anos identificado como Sérgio. Os passageiros também estavam ilesos, havia cerca de 29 dentro do transporte no momento do acidente.

A carga da carreta e mais um rastro de óleo deste veículo, ficaram esparramados no asfalto e no canteiro central. O CBMDF neutralizou o derramamento de óleo na pista e a limpeza e a retirada da soja, ficou a cargo do dono da carga.

Após a desmobilização do CBMDF, o local ficou aos cuidados da BPRV da PMDF.

A dinâmica do acidente não foi informada.