Wi-Fi Social DF é inaugurado na Vila Planalto

A administradora do Plano Piloto, Ilka Teodoro, os líderes da comunidade e um grupo local de capoeira também prestigiaram o evento

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF (Secti) inaugurou, nesta sexta-feira (11), o Wi-Fi Social DF na Praça Nelson Corso, na Vila Planalto. O secretário de Tecnologia e Inovação do DF, Gilvan Máximo, participou do evento para lançar a internet gratuita para todos os visitantes e moradores do local.

A administradora do Plano Piloto, Ilka Teodoro, os líderes da comunidade e um grupo local de capoeira também prestigiaram o evento.

Segundo Gilvan Máximo, “queremos tornar Brasília uma cidade inteligente e disponibilizar internet gratuita para que todas as pessoas utilizem uma conexão de qualidade, com a finalidade de comunicação rápida e demais funções que a internet viabiliza”.

O Projeto Wi-Fi Social DF ajuda muita gente que não tem um pacote de dados. A Secti promove a inclusão digital e social da população do Distrito Federal e, desde então, mais de 73 pontos já foram entregues. O projeto já contabilizou mais de 100 milhões de acessos.

*Com informações da Agência Brasília