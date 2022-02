Homem é preso após roubar farmácia na Asa Sul

Ao irem no local, os integrantes do 1º Batalhão tiveram acesso às imagens das câmeras de segurança e viram as características do autor.

Um homem foi preso após roubar uma farmácia na 203 Sul, a Polícia Militar do Distrito Federal efetuou a prisão no Setor Comercial Sul

O roubo aconteceu por volta das 20h desta sexta-feira (11).

Os policiais intensificaram o policiamento nas adjacências, sendo o autor do roubo localizado na Quadra 4 do Setor Comercial Sul. Com ele foi apreendido os objetos do roubo e uma arma branca utilizada no crime.

O homem foi preso e conduzido à 5ª DP para o registro do flagrante.