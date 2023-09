Expoabra tem espaço sobre inovações no setor agropecuário do DF

Arena Tecnológica do tradicional evento de Brasília, que começou neste domingo (3), conta com fomento de R$ 400 mil da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal

Com o fomento de R$ 400 mil da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF), a Arena Tecnológica da 31ª Exposição Agropecuária de Brasília (Expoabra) está sendo palco para troca de conhecimentos inovadores sobre o setor agropecuário no DF, entre os dias 11 e 16 de setembro, no Parque Granja do Torto, em Brasília.

Valorizar o agronegócio local e oportunizar novas redes de relacionamento é o propósito da Expoabra. A programação gratuita conta com palestras, oficinas, congressos e reuniões técnicas voltados a produtores e empresários do agronegócio, entidades públicas e privadas, empresas do segmento rural, formadores de opinião, estudantes e comunidade.

Entre as atrações da feira, além da FAPDF, que conta com estande no local, participarão do painel “Tecnologias Inovativas para o Agro”, no dia 12 de setembro, às 9h, representantes da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal (Secti-DF), do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e da Empresa Brasileira em Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

Agro Learning

A fundação investe em projetos de pesquisa e inovação no agronegócio por meio da linha de pesquisa Agro Learning, vinculada ao Programa FAPDF Learning. Para o coordenador Tecnológico e de Inovação da FAPDF, Gilmar Marques, “a iniciativa é de fundamental importância para auxiliar o agro a ingressar na era da Indústria 4.0, ou seja o Agro 4.0”.

A Expoabra acontecerá entre os dias 3 e 17 de setembro. Durante os 15 dias de evento, a expectativa é que participem 300 mil pessoas, segundo a organização da exposição. Além da Arena Tecnológica, outras atividades comporão o espaço, como as arenas Agronegócios e de Lazer.

