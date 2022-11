Mulher passa mal em fila do CRAS

Após ser socorrida, a mulher foi transportada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Paranoá

Uma mulher passou mal enquanto esperava na fila do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) na manhã desta segunda-feira (07).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), por volta das 10h25, uma equipe foi acionada para atender uma mulher, identificada apenas como J.S.S., de 47 anos, com formigamento, cefaléia e naúseas no CRAS do Paranoá.

Após ser socorrida, a mulher foi transportada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Paranoá. Em agosto, uma outra mulher também passou mal e faleceu enquanto esperar atendimento.

Ibaneis

Após o caso, o governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) pediu desculpas à família da mulher. Em vídeo, o mandatário garante que ampliará os serviços do órgão.

“Hoje tivemos mais um problema na fila do CRAS no Distrito Federal. Atendimentos que se acumularam, distribuição de senhas. Isso é a prova que o sistema que está aí não funciona como deveria funcionar. Exatamente por isso determinei à secretária Ana Paula que agilizasse a contratação do Banco Regional de Brasília (BRB) para que faça a arrecadação da documentação, o atendimento dessas famílias que estão em busca dos seus benefícios”, disse.

