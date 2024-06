Ex-gerente de banco é acusado de desviar aproximadamente R$ 190 mil de cliente

O ex-gerente de um banco foi preso na manhã desta sexta-feira (21) pela Polícia Civil de Goiás por suspeita de desviar aproximadamente R$ 190 mil de um cliente da instituição financeira.

A prisão que ocorreu nesta sexta-feira (21) constitui a segunda etapa da operação Cash Back, que foi iniciada na segunda-feira com o objetivo de investigar fraudes financeiras e estelionato cometidos por funcionários bancários contra clientes. Um funcionário do banco foi preso no começo da semana por suspeita de participar de um esquema fraudulento que desviou R$190 mil reais de um único cliente.

As buscas encontraram cartões com o nome do gerente da instituição, que foi preso ontem. A polícia identificou que o suspeito conduzia uma vida de luxo e viagens ao exterior quando incluíu o ex-gerente do banco nas investigações. A representação da polícia pediu a prisão do investigado após a localização das provas.