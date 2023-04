Ex-funcionário é preso após roubar ferramentas de empresa onde trabalhava

A operação resultou na recuperação de diversas máquinas e na prisão de uma pessoa

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Grupo Tático Operacional 29 (GTOP 29), recuperou na tarde dessa terça-feira (11/04), diversos equipamentos que haviam sido roubados de uma marcenaria no Gama.

Um homem acionou a polícia informando que um ex-funcionário da sua marcenaria teria ido até a loja e ameaçado outros funcionários, levando diversos equipamentos consigo. O GTOP 29 conseguiu localizar o autor no local indicado pelo denunciante.

A operação resultou na recuperação de diversas máquinas e na prisão de uma pessoa. O autor foi conduzido até a 20° Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.