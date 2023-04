GDF se mobiliza para reduzir danos da tempestade

A CEB desligou a energia de um poste na 312 Norte, após uma árvore cair em cima dele. A ação foi para evitar qualquer acidente

Desde 1º de abril, o Distrito Federal registrou 55% do total de chuvas esperado para abril. Só ontem à noite, o Plano Piloto registrou 63,4 milímetros de precipitação e, no Paranoá, 80,8 mm. A tempestade provocou estragos, principalmente na região Norte do DF. Equipes das administrações regionais, em parceria com a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF), a Companhia Energética de Brasília (CEB), o Corpo de Bombeiros (CBMDF), o Serviço de Limpeza Urbana (SLU), a Defesa Civil, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran), a Secretaria de Governo e o GDF Presente foram para as ruas ainda na noite de segunda-feira (10).

A CEB desligou a energia de um poste na 312 Norte, após uma árvore cair em cima dele. A ação foi para evitar qualquer acidente. O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar a árvore. Órgãos do governo começaram a mapear as áreas mais atingidas imediatamente após o temporal.

Na manhã de hoje, no Itapoã, as equipes trabalharam no recapeamento de parte da Avenida do Murão. Os profissionais utilizaram aproximadamente 15 toneladas de massa asfáltica. Já na DF-250, foi feita a limpeza de, pelo menos, 20 bocas de lobo. Os bloquetes, da QL 6, que foram retirados pela força da chuva, também estão sendo recolocados.

“Já fizemos o mapeamento de todos os pontos que foram atingidos pelo temporal para que a gente faça a recuperação e os reparos necessários. Os bloquetes já estão sendo substituídos e estamos atuando também onde há danificação no asfalto”, explica o administrador do Itapoã, Raimundo Risonaldo Paz.

O comerciante Luiz Alves Teixeira: “Graças a Deus está sendo rápido para repor os bloquetes, aí já melhora a situação por aqui” | Foto: Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília

O comerciante da QL 6 Luiz Alves Teixeira avaliou positivamente a atuação efetiva do Governo do Distrito Federal (GDF). “Ontem começou a chover e alagou tudo, começou a entrar água aqui. Desliguei os freezers para evitar um curto-circuito. Graças a Deus está sendo rápido para repor os bloquetes, aí já melhora a situação por aqui”, diz.

No Paranoá, houve atuação das equipes no Núcleo Rural Boqueirão, com manutenção de vias não pavimentadas. Estão sendo utilizados 30 caminhões de resíduos da construção civil (RCC) para recuperar trechos da pista que tem 1,8 km. “Estamos trabalhando intensamente para amenizar os estragos das chuvas. Diariamente, fazemos a manutenção e desobstrução das bocas de lobo, reparos do asfalto com os serviços de tapa buracos e as podas das árvores próximas à rede elétrica para evitar acidentes”, detalha o administrador do Paranoá, Wellington Santana.

Na Asa Norte, os órgãos estão em atuação nas quadras 511, 312 e 108, com limpeza geral de bocas de lobo e retirada de lixo verde. Já no Sudoeste, as equipes da Novacap e da administração regional estão desde cedo retirando as árvores que caíram após a ventania. Ao total, foram 27 árvores caídas na RA, sendo nove no Parque Bosque.

A coordenadora regional do GDF Presente, Vânia Gurgel, afirma que as equipes estão em atuação em vários pontos do DF. “Nós estamos ligados para saber o que acontece nas cidades e atender as demandas da população. Estamos atuando em diversas regiões do DF para fazer toda a manutenção necessária após a chuva de ontem”, destaca.

Previsão

Segundo o Inmet, o alerta laranja continua para esta terça-feira (11) no DF. Isso significa que a previsão é de muita chuva, alagamentos, descargas elétricas e ventos intensos. “A previsão para hoje é de chuvas intensas, podendo ficar entre 30 a 60 milímetros de precipitação por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia”, explica a meteorologista do instituto, Dayse Moraes.

*Com informações de Adriana Iziel e Thais Miranda, da Agência Brasília