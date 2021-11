Possibilidade de chuva e ventos fortes nesta terça (9)

Além disso, o Inmet alerta para a possibilidade de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas

Nesta terça-feira (9), os brasilienses devem tomar cuidado com a possibilidade de forte chuva na capital. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta laranja para a região.

O aviso emitido pelo Inmet alerta sobre a possibilidade de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora e ventos intensos entre 60 e 100 quilômetros por hora.

Além disso, o Inmet alerta para a possibilidade de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Os termômetros do DF devem registrar até 25°C de temperatura máxima. O céu ficará nublado na maior parte do dia e o clima segue instável com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Instruções do Inmet