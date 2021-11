Casamento comunitário: prova de vestidos e ternos será nesta quinta (11) e sexta (12)

Ambos serão atendidos a partir das 9h, no Museu da República, pela equipe da Sejus

Os casais inscritos no próximo Casamento Comunitário realizam mais uma etapa antes da cerimônia: a escolha dos trajes. As noivas fazem a prova dos vestidos na quinta-feira (11) e no dia seguinte, sexta-feira (12), será a vez dos noivos escolherem os ternos. Ambos serão atendidos a partir das 9h, no Museu da República, pela equipe da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), responsável pela organização do evento, e do Senac, que fará os ajustes necessários nas roupas. Tanto os vestidos quanto os ternos fazem parte do acervo da Sejus.

“Sem dúvidas, este é um dos momentos mais especiais para os nossos casais, principalmente para as noivas. A maioria delas sonha desde menina com a escolha do vestido que será usado no grande dia. Fazemos de tudo para que o vestido se encaixe no sonho e nas expectativas de cada uma delas”, explicou a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani.

O dia do “sim” será em 28 de novembro e, desta vez, atenderá 50 casais hipossuficientes do Distrito Federal. O Casamento Comunitário é uma ação para a promoção da cidadania, fortalecimento dos vínculos familiares e inclusão social.

Serviço

Prova dos Vestidos

11 de novembro, quinta-feira

Das 9h às 11h

Prova dos Ternos

12 de novembro, sexta-feira

Das 9h às 11h