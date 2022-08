Ceub oferece curso de informática gratuito para idosos

As aulas terão início no final de agosto, nos laboratórios de informática do Ceub nos Campus Asa Norte e Taguatinga

O Centro Universitário de Brasília (Ceub) está com inscrições abertas para um curso gratuito de noções básicas de informática e de internet voltado para o público da terceira idade. As matrículas para o projeto de extensão ‘Curso de Informática Básica para a Comunidade’ podem ser feitas até 15 de agosto neste link.

A iniciativa envolve docentes e alunos dos cursos de Computação e Engenharias As aulas terão início no final de agosto, nos laboratórios de informática do Ceub nos Campus Asa Norte e Taguatinga. Com duração de um semestre e aulas aos sábados das 9h às 12h, o curso abordará os seguintes conteúdos: Desinformação e Fake News, Ferramentas Google, Sistemas Operacionais com foco no Windows, Internet, Mobile, Word, Excel e Power Point.

Os alunos passarão por uma avaliação geral, que garante a entrega do certificado no fim do curso. O curso terá turmas presenciais de até 50 alunos. Após a realização da inscrição, o aluno receberá o calendário das aulas por e-mail e WhatsApp. O início da capacitação está previsto para 20 de agosto, com o término em 17 de dezembro. Para participar do curso é exigido o uso de e-mail da plataforma Google no ato da inscrição, para auxiliar o acesso às reuniões online via Meet. Para receber o certificado ao fim da jornada, é obrigatório registrar presença em 75% das aulas e aprovação na avaliação final.

Oferecido todo início de semestre letivo, o curso de inclusão digital aberto à comunidade 60+ é de responsabilidade da coordenação da Ciência da Computação do Ceub, com auxílio de outros coordenadores, alunos e monitores alunos em cumprimento às horas de atividades complementares e de estágio.

Responsável pela ação, o professor de Ciência da Computação Santana Pereira destaca que o projeto de extensão acadêmica vai além do comprometimento da instituição com a educação de qualidade de seus alunos. Segundo ele, a iniciativa é responsável por cultivar lições de cidadania e acesso à informação, visando atender da melhor forma o público externo. “A realização deste curso de informática se justifica pela necessidade de colocar em prática conhecimentos adquiridos pelos alunos da graduação de Ciência da Computação, alinhado com o objetivo de formar cidadãos conscientes do seu papel social e incentivar o voluntariado entre os alunos, proporcionando uma forma de interagir com pessoas de outras gerações”, reforça Santana.

Serviço:

Ceub oferece curso de informática para alunos da terceira idade

Inscrições: até 15/08/2022

Link: https://forms.gle/Kq7wg6coxcXMrMkv5

Aulas: 20/08 a 17/12/2022

Local: Ceub – Campus Asa Norte e Taguatinga