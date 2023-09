“Eu não quero ser mais uma na estatística”, diz ex-mulher vítima de PM

Após discussão, o PM da reserva agrediu a ex-mulher entrou no veículo e partiu para cima dela, várias vezes

Acusado de espancar e atropelar a ex-mulher, de 44 anos, na noite de quarta-feira (20), o Policial Militar da reserva James Aparecido Melo Caldeiras, 56 anos, foi preso ao se apresentar no 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Taguatinga, na tarde desta quinta-feira (21/9).

A tentativa de feminicídio ocorreu no Recanto das Emas, por volta das 23h25 da noite de quarta-feira, e foi registrada por imagens de câmeras de segurança as quais o Jornal de Brasília teve acesso. Nas imagens é possível ver o momento em que o carro de James persegue e cerca o veículo da vítima. Em seguida, há uma discussão entre eles do lado de fora. Após agredir a mulher, o homem entra no veículo e parte para cima da mulher, várias vezes.

“Ele me pegou pelos cabelos, me jogou no chão, me chutou, tentou me enforcar, falou que iria me matar. Tentei entrar no meu carro e ele entrou no dele. Depois, tentou me prensar contra o carro e tentou me matar. Consegui sair, ele deu ré e fez isso novamente. Não satisfeito, ele falou que iria pegar a arma e me matar. Populares que estavam perto ouviram meu grito de socorro. Foi quando ele entrou no carro e fugiu”, conta a vítima em um vídeo, gravado no hospital.

A mulher foi socorrida por populares, e está internada com várias escoriações. Após as agressões, o homem fugiu e, segundo a polícia, seu carro foi encontrado no Guará. De acordo com a vítima, já é a terceira vez que o PM tenta algo contra ela. “Ele foi preso em agosto de 2021. Em junho de 2022, ele quebrou a protetiva e ficou preso, mas saiu novamente. Em dezembro de 2022, quando ele descobriu que eu estava namorando, nos ameaçou e falou que iria me matar.”, acrescenta.

O Policial Militar da reserva James Aparecido Melo Caldeiras, 56 anos, foi preso após agredir e atropelar ex-mulher.

Segundo a vítima, as ameaças, tentativas de agressão e de perseguição por parte de James, começaram logo após o fim do relacionamento em agosto de 2021. Internada ela por justiça e providências. “Eu não quero ser mais uma na estatística.” ressalta.