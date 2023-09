PCDF desarticula quadrilha de estelionatários que aplicava golpes de falso aluguel

O grupo de indivíduos utilizava anúncios de aluguéis encontrados na internet como alvo

Na manhã desta quinta-feira (21), equipes da 1ª Delegacia de Polícia (1ª DP) realizaram uma operação para cumprir sete mandados de busca em endereços relacionados a um grupo que estava envolvido na aplicação de dezenas de golpes na modalidade conhecida como “falso aluguel”.

Investigações conduzidas pela unidade policial revelaram que esse grupo de indivíduos utilizava anúncios de aluguéis encontrados na internet como alvo. Após identificar que o acesso aos imóveis anunciados estava facilitado para visitação, eles clonavam os anúncios e começavam a atuar como se fossem os legítimos proprietários das propriedades.

O modus operandi resultava na enganação das vítimas, geralmente pessoas em busca de locações de imóveis, que acabavam depositando adiantamentos para alugar as propriedades em contas indicadas pelos golpistas. Essas contas muitas vezes estavam vinculadas a “laranjas” recrutados pelos criminosos.

Durante as buscas realizadas, foram apreendidos diversos aparelhos celulares e documentos falsificados. Essas apreensões desempenharão um papel crucial nas investigações relacionadas à quadrilha, em particular na identificação de outros crimes perpetrados pelo grupo e na identificação de eventuais comparsas envolvidos no esquema criminoso.