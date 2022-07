Estrutural recebe ‘Sejus Mais Perto do Cidadão’ neste sábado (30)

Entre os serviços estão os atendimentos da Caesb, Detran, INSS, Neoenergia, Procon DF, emissão de RG pela PCDF

A região da Estrutural irá receber, neste sábado (30), a 3ª edição do programa ‘Sejus Mais Perto do Cidadão’. O evento começa às 9h e termina às 13h, em frente à Administração.

A população poderá contar com as carreta móveis do Na Hora e da Defensoria Pública. Dentre os serviços oferecidos por órgãos parceiros estão os atendimentos da Caesb, Detran, INSS, Neoenergia, Procon DF, emissão de RG pela PCDF.

Cidadãos da Estrutural também receberão a feira de talentos, com artigos elaborados por mulheres atendidas pelo programa Pró-vítima da Sejus, além de atendimentos gratuitos de corte de cabelo a qualquer idade.

Feira de Talentos

A Feira de Talentos ocorre como parte do projeto Banco de Talentos, que prevê a oferta de cursos de formação e capacitação para o ingresso de mulheres atendidas pelo Pró-Vítima ao mercado formal de trabalho, a promoção de oficinas de aprendizagem artesanal, além da realização de feiras para comercialização de produtos e serviços. O Pró- Vítima presta assistência social e psicológica às vítimas de violência, proporcionando a valorização da pessoa vitimada e contribuindo para o desenvolvimento social na sociedade.

Serviço

3º Edição do Sejus Mais Perto do Cidadão

Data e horário: 30/7/2022 (Sábado) 9h às 13h