Campeã sul-americana juvenil de natação entra para o Time Neoenergia

Com o patrocínio, Celine Bispo passa a contar com mais recursos para aprimorar os treinos rumo aos Jogos Olímpicos Paris 2024

Brasília, 21 de fevereiro de 2024 – Após bater o recorde e conquistar 10 medalhas no Sul-americano Juvenil de Esportes Aquáticos na Argentina, em 2023, Celine Bispo está muito perto de chegar aos Jogos Olímpicos Paris deste ano. A atleta, de 18 anos, acaba de ingressar no Time Neoenergia e, como nova embaixadora da marca, terá mais apoio para intensificar os treinos em busca de uma vaga na equipe brasileira de natação que embarcará para a capital francesa.

“Estou muito feliz com os resultados que culminaram nessa parceria. Decidi alterar meu planejamento e antecipar os treinos com foco na classificação às Olimpíadas deste ano. Meu principal objetivo é estar na prova de revezamento. Tenho certeza de que o apoio da Neoenergia será muito importante nesse momento. A água me inspira a superar meus desafios. Além de ser uma fonte renovável, é a energia que preciso para essa vitória”, afirma Celine Bispo.

Com tantas medalhas conquistadas ao longo de 2023, destacam-se: o ouro nos 50m borboleta e prata nos 100m borboleta no Sul-americano; bem como a prata no revezamento 4x200m livre feminino e o bronze no revezamento 4x100m livre feminino nos Jogos Pan-americanos de Santiago 2023.

“Temos o compromisso de promover a equidade de gênero e impulsionar o esporte feminino no Brasil. A chegada de Celine Bispo mostra a importância do incentivo a jovens atletas para que essa energia que estamos proporcionando seja capaz de ampliar suas conquistas tanto no pódio quanto no dia a dia”, destaca Lorenzo Perales, diretor de Marketing da Neoenergia.

Celine Bispo é natural de Salvador, na Bahia, estado onde a Neoenergia Coelba atende mais de 6 milhões de clientes. Atleta do Yatch Clube da Bahia, a nadadora já chegou a ser chamada de “Ana Marcela das piscinas”, em uma referência à também baiana Ana Marcela Cunha, considerada a melhor nadadora de águas abertas de todos os tempos, que ingressou no Time Neoenergia este ano. Ela é a primeira mulher brasileira a conquistar o ouro olímpico em águas abertas e está classificada para Paris 2024.

Com as nadadoras, o Time Neoenergia é integrado por cinco mulheres atletas. As demais são: a campeã brasileira de ciclismo de estrada e de contrarrelógio, Ana Vitória Magalhães, a Tota; a tetracampeã mundial de kitesurfe, Bruna Kajiya; e a bicampeã Sul-americana nos 3.000 metros com obstáculos no Sub-23, Mirelle Leite.

A Neoenergia é reconhecida como a empresa do setor elétrico que mais incentiva o esporte feminino no Brasil. Além de estimular a inclusão da mulher no esporte nacional, os patrocínios reafirmam o fortalecimento e a humanização da marca no país, principalmente nas suas áreas de concessão com as distribuidoras Neoenergia Pernambuco (PE), Neoenergia Cosern (RN), Neoenergia Elektro (SP/MS) e Neoenergia Brasília (DF). A Neoenergia também mantém contrato com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para patrocínio das Seleções Brasileiras Femininas de Futebol, tanto a principal quanto as de base, e do Brasileirão Feminino Neoenergia.