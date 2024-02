Mais acessibilidade para o Setor de Transporte Rodoviário de Cargas

Publicado no DODF, projeto tem como objetivos recuperação das calçadas, implementação de ciclovias, criação de vagas de estacionamento, paisagismo e espaço próprio para os quiosques

O projeto de requalificação da área do Setor de Transporte Rodoviário de Cargas (STRC) foi aprovado por meio da portaria nº 10, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) na terça-feira (20). De acordo com o texto, haverá recuperação das calçadas, acessibilidade, implementação de ciclovias, criação de vagas de estacionamento, paisagismo e espaço próprio para os quiosques.

A área que sofrerá a intervenção está localizada entre o Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), o Setor Jóquei Clube de Brasília, a Estrada Parque Ceilândia (EPCL) e a linha férrea, e apresenta uso majoritariamente industrial. A requalificação tem por objetivo proporcionar um desenvolvimento integrado da região.

Para isso estão sendo propostas alterações viárias e criação de rotas acessíveis ligando os pontos de parada de ônibus existentes às vias principais e às praças, contornando o perímetro do Centro de Vivência do STRC, de forma a constituir trajetos contínuos, desobstruídos e sinalizados, de modo a garantir a circulação segura dos pedestres em geral e, principalmente, de pessoas com necessidades especiais e/ou mobilidade reduzida.

O projeto segue agora para a Terracap, que é responsável pela complementação da urbanização do STRC.

*Com informações da Seduh

Fonte: Agência Brasília