PMDF desmantela esquema de tráfico e captura foragido em Samambaia

O indivíduo de 31 anos foi encaminhado à 26ª Delegacia de Polícia e autuado por tráfico de substância entorpecente, posse irregular de munição de uso restrito, mandado de prisão em aberto e falsidade ideológica

Na madrugada desta quarta-feira (14), a Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do batalhão ROTAM, deflagrou uma operação crucial que resultou na desarticulação de um esquema de tráfico de drogas na QR 631, em Samambaia Norte.

Por volta das 23:00 horas, durante o patrulhamento tático na região, os policiais observaram um indivíduo agindo de maneira suspeita. Ao perceber a presença da viatura, o suspeito exibiu sinais de nervosismo e descartou um objeto no chão. Diante da conduta suspeita, os agentes procederam com a abordagem.

Durante a revista, o suspeito admitiu estar no local para comprar drogas, revelando que pretendia adquirir uma quantidade de entorpecentes fiado com um morador da região. Com a autorização da moradora, os policiais realizaram uma busca na residência, onde encontraram uma quantidade expressiva de drogas, incluindo maconha e cocaína, fracionadas para a comercialização, além de duas caixas de munições de calibre .40.

Ao retornarem ao local da abordagem, o suspeito confessou sua verdadeira identidade e admitiu estar foragido da justiça. Ele ainda afirmou que sua esposa não tinha conhecimento dos entorpecentes nem das munições.