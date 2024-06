Licitação contrata estudos e projetos necessários à ligação da DF-001

A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) abriu licitação pública para contratar o desenvolvimento de estudos e projetos necessários à ligação do lado sul-sudeste da DF-001 ao lado norte-nordeste. O certame, presencial, está marcado para 17 de julho, às 10h, no edifício-sede da Terracap – SAM, Bloco F, atrás do Anexo do Palácio do Buriti.

A DF-001/Estrada Parque Contorno (EPCT) forma o anel viário de Brasília e tem como função interligar as diversas regiões, evitando o trânsito de passagem na região central da capital. À empresa contratada caberá desenvolver estudos de viabilidade e alternativas com todos os projetos rodoviários, drenagem, de pontes e viadutos, bem como os estudos ambientais necessários ao licenciamento da obra.

A licitação



O critério de julgamento é o menor preço, ou seja, será declarado vencedor o licitante que apresentar a proposta mais vantajosa para a administração pública. O credenciamento do representante deve ser feito até 16/7, às 17h, e a entrega dos envelopes até 10/7, antes da abertura da licitação.

As empresas interessadas em participar da concorrência já podem fazer o download do edital por meio do site da Terracap, na seção Licitações Compras/Serviços. Para acessar o edital e os demais documentos referentes à Licitação Presencial nº 13/2024, basta clicar neste link.

Mais informações podem ser obtidas no call center da Terracap, no número (61) 3350-2222, ou via chat online, disponível no portal da agência. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

*Com informações da Terracap