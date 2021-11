Está no DODF! FAC Visual Periférico classifica 87 projetos

Dentre esses projetos, dois foram inscritos por diretoras negras ou indígenas, que tiveram o benefício de cotas neste chamamento público

O resultado final de mérico cultural do edital FAC Visual Periférico (nº 14/2020) foi divulgado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quarta-feira (24). No total, 87 projetos em 14 linhas da cadeia de produção do audiovisual foram classificados para a nova fase, de admissibilidade.

Com recursos de R$ 9.040.000,00, este edital do Fundo de Apoio à Cultura contou com reservas de vagas a diretores estreantes, que obtiveram seis projetos classificados na etapa de mérito cultural. Dentre esses projetos, dois foram inscritos por diretoras negras ou indígenas, que tiveram o benefício de cotas neste chamamento público.

Os principais contornos do edital foram definidos a partir de contribuições do setor audiovisual do Distrito Federal, a exemplo da inclusão de linha para produção de longa-metragem, que classificou projeto que receberá o recurso de R$ 989.850,00, após aprovação na próxima etapa.

Próximos passos

O certame entra agora na etapa de admissibilidade, em que os projetos classificados serão analisados a partir dos requisitos formais e documentais previstos no edital. O resultado preliminar de admissibilidade será publicado no site da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, na página do FAC e no DODF.

