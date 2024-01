Esportes eletrônicos são reconhecidos como modalidade esportiva no DF

A lei também criou o Dia do Esporte Eletrônico, em 27 de junho, data que entra para o calendário oficial de eventos do DF

Foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quarta-feira (10) o reconhecimento dos e-sports como modalidade esportiva. A partir de agora, os profissionais praticantes são oficialmente reconhecidos como atletas pela Lei nº 7.390, de 9 de janeiro de 2024, sancionada pela governadora em exercício Celina Leão.

A proposta, de autoria dos deputados distritais João Cardoso e Eduardo Pedrosa, tem como objetivo fomentar, estimular e promover a prática do esporte eletrônico no DF, modalidade que está em crescimento no país. Todas as atividades que fazem uso de artefatos eletrônicos, com dois ou mais participantes em sistemas de disputa, são consideradas competições.

A governadora em exercício Celina Leão assinou a sanção durante a entrega do campo de grama sintética do Paranoá Parque, nesta terça-feira (9), e destacou o avanço das modalidades, que movimentam mais de US$ 227 bilhões em todo o mundo entre produção de jogos, vendas e competições. “Sabemos que o e-sports tem uma rede muito forte e, quando a gente regulamenta e reconhece a lei, cria diretrizes para ela. Queremos pegar essa ferramenta, que os jovens adoram, e transformá-la como uma ferramenta de educação, que no momento em que estiver jogando possa se capacitar em áreas específicas”, defendeu.

O secretário de Esporte e Lazer do DF, Renato Junqueira, destaca que a lei representa um avanço para o amplo crescimento dos jogos digitais na capital federal. “A secretaria reconhece o e-sports como modalidade, tanto que no ano de 2023 criamos uma diretoria voltada ao fortalecimento e potencialização do setor. Também estamos trabalhando para trazer eventos que possam promover a nossa cidade como centro do e-sports”, afirma.

Com a sanção do GDF, as federações e entidades que, dentro de suas competências, normatizam e difundem a prática do esporte eletrônico no DF ficam reconhecidas como fomentadoras da atividade esportiva.

Data comemorativa

A lei também criou o Dia do Esporte Eletrônico, em 27 de junho, data que entra para o calendário oficial de eventos do DF. O dia é uma homenagem ao lançamento do console Atari, que aconteceu em 1972, considerado um dos videogames de maior sucesso da história.

