Esportes cria diretoria para impulsionar games e e-sports

A Secretaria de Esporte e Lazer implementou uma área dedicada aos games e e-sports, que deverá responder à Subsecretaria de Projetos e Eventos de Modalidades Esportivas. O Distrito Federal é a segunda do país a instituir uma pasta dedicada exclusivamente ao setor.

Na avaliação do secretário de Esporte e Lazer do DF, Renato Junqueira, “a medida representa um passo significativo para reconhecer e impulsionar esse setor, e não apenas incentivar a prática, mas também consolidar o Distrito Federal como um polo relevante no mapa dos e-sports brasileiros”, destaca.

Paralelamente à criação da diretoria, o Governo do Distrito Federal sancionou a Lei 7.390/2024 que aprova a inclusão de jogos eletrônicos na Lei Geral do Esporte na quarta-feira, dia 9, reconhecendo o e-sports como modalidade esportiva no DF . “A medida, agora oficializada pelo Diário Oficial, demonstra o compromisso do governo em fomentar o desenvolvimento e reconhecimento dos e-sports no DF’, reforça o secretário.

Além da criação da diretoria, o GDF tem apoiado diversos eventos relacionados aos esportes eletrônicos, promovendo o engajamento da comunidade gamer local e proporcionando oportunidades para atletas e equipes se destacarem nacionalmente e internacionalmente.

O diretor de Games e E-sports da SEL, David Leonardo, explica que a diretoria tem como objetivo incentivar atividades esportivas e projetos que envolvam jogos eletrônicos em diferentes níveis. “A Secretaria de Esporte e Lazer é pioneira no Brasil em reconhecer os e-sports como uma modalidade esportiva e se compromete a fornecer conhecimentos especializados em jogos eletrônicos para o Governo do Distrito Federal e suas secretarias” afirmou.

A lei sancionada também inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal o Dia do Esporte Eletrônico, a ser comemorado anualmente no dia 27 de junho.

As informações são da Agência Brasília