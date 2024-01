Saúde nomeia médicos para reforçar atendimento em hospitais

Com a convocação, a expectativa é ampliar serviços em áreas como cirurgia e saúde da mulher. “São médicos especialistas que vão compor a atenção especializada”, explica o secretário-adjunto

A Secretaria de Saúde nomeou e convocou mais 23 médicos aprovados no concurso realizado em março de 2022. A lista foi publicada na edição desta quarta-feira (10) do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

“Essa convocação vai permitir uma melhor assistência e maior agilidade ao atendimento da população”, comemora o secretário-adjunto de Assistência à Saúde, Luciano Agrizzi. São cinco cirurgiões-gerais, sete da área de ginecologia e obstetrícia, cinco de ortopedia e traumatologia, dois de otorrinolaringologia e quatro de radiologia e diagnóstico por imagem.

Com a convocação, a expectativa é ampliar serviços em áreas como cirurgia e saúde da mulher. "São médicos especialistas que vão compor a atenção especializada", explica o secretário-adjunto.

Os futuros servidores têm um prazo de 30 dias para tomarem posse. As instruções para o processo admissional estão disponíveis no site da pasta.

