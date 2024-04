Esplanada dos Ministérios será interditada nesta quinta (25)

A partir das 23h59 desta quarta-feira (24), a Esplanada dos Ministérios será fechada para a realização de ato público previsto para a quinta (25). O bloqueio acontecerá nas vias S1 e N1, entre o Buraco do Tatuí/L2 Sul e Norte e o 1º Grupamento de Bombeiro Militar.

A reabertura das vias está prevista para ocorrer no período noturno da quinta-feira, após a dispersão do público e mediante avaliação de cenário por parte das autoridades de trânsito.

Como alternativa aos bloqueios, os motoristas poderão circular pelas avenidas L4 Sul e Norte, e nas vias S2 e N2 – que ficam atrás dos ministérios. Os estacionamentos dos prédios ministeriais serão fechados. Como alternativa para servidores públicos e colaboradores que trabalham na região, os demais bolsões de estacionamento ficarão disponíveis, como dos setores de Autarquia Norte e Sul.

Toda a região da Esplanada dos Ministérios será monitorada por meio de imagens de câmeras, drones e informações enviadas ao Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob), que reúne 30 órgãos, instituições e agências do GDF, voltados para segurança, mobilidade, saúde, prestação de serviço público e fiscalização.

“Orientamos a população a estar atenta e evitar a região neste período. No mais, estamos trabalhando para que o trânsito seja impactado o mínimo possível”, ressalta o comandante de Policiamento de Trânsito, da Polícia Militar do DF (PMDF), coronel Edvã Sousa.

Haverá reforço nas ações de policiamento na área central. A organização do trânsito ficará sob a responsabilidade da Polícia Militar do DF (PMDF) e pelo Departamento de Trânsito (Detran-DF).

Marcha

A previsão de concentração dos participantes do ato público está prevista para às 15h, no Eixo Ibero-Americano, de onde seguirão pelo Eixo Monumental até a Esplanada. O deslocamento se dará com a utilização das 3 faixas à esquerda da Via S1, que serão ocupadas pelos participantes do movimento e uma linha de policiais militares, que farão a segurança dos participantes. À medida que a marcha se deslocar, a via será liberada para o trânsito de veículos.

As informações são da Agência Brasília