Brasília recebe primeiro congresso sobre felicidade

Tornar Brasília a capital da felicidade. Essa é uma das ações ambiciosas do projeto “O DF que a gente quer em 2040”, desenvolvido pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico do Distrito Federal (Codese-DF), incorporando a ideia da Aliança das Mulheres que Amam Brasília (AMA Brasília). A proposta foi apresentada ao Governo do Distrito Federal (GDF), que virou parceiro da iniciativa.

Nesta terça-feira (23), como uma das primeiras atividades em prol do objetivo, foi lançado o 1º Encontro Internacional em Brasília: Congresso da Felicidade, no restaurante Ouriço Farol, no Iate Clube de Brasília (Setor de Clubes). O evento foi idealizado por Cosete Ramos, presidente da AMA Brasília, e ocorrerá em 23 de maio no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, no Eixo Monumental.

“Estive na ONU representando o Brasil no Congresso de Mulheres e lá o mundo inteiro estava trabalhando com a felicidade. Isso começou na pandemia, com as mulheres muito tristes, preocupadas e com medo”, explicou a presidente da AMA Brasília. “Pensei: ‘chega disso tudo’. E veio essa ideia de fazer um congresso para tornar Brasília a capital da felicidade”, acrescentou Cosete Ramos.

O evento será aberto com a conferência magna da professora doutora Barbara Fredrickson da Universidade da Carolina do Norte, especialista em psicologia positiva. Também estão confirmados painéis com o historiador Leandro Karnal, o médico psiquiatra Gustavo Arns e a escritora Celina Joppert. A entrada é gratuita, mediante retirada de ingressos.

A programação conta ainda com trilhas de aprendizagem gamificadas e batalha de rima na Vila da Felicidade, onde será abordada a ciência da felicidade para professores e cerca de 400 alunos da rede pública do Distrito Federal.

Conceito

O simpósio pretende debater o conceito e propor políticas públicas de impacto direto na qualidade de vida da população e no progresso das cidades.

“Quando a ideia nos foi apresentada, achamos bem desafiador e até revolucionário falar de felicidade num momento em que todas as mídias e relacionamentos levam as pessoas a crises de ansiedade e ações que as distanciam da felicidade”, destacou o diretor do Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro (IPCB), Jorge Luiz Silva. “O congresso vai dar a possibilidade de aprofundarmos a filosofia e o estudo da felicidade”, completou.

Uma das inspirações do congresso é o indicador de Felicidade Interna Bruta (FIB), da Organização das Nações Unidas (ONU), que leva em consideração nove eixos: bem-estar psicológico, uso do tempo, vitalidade da comunidade, cultura, saúde, educação, diversidade no meio ambiente, padrão de vida e governança. Atualmente, o Brasil ocupa a 44ª posição na medição.

O congresso buscará traçar o indicador de FIB com a realização da pesquisa “Brasília Capital da Felicidade”, consultando a percepção da população sobre o tema. O estudo será analisado pela professoras Ana Paula Daltoé e Lygia Bitencourt.

O encontro internacional é uma realização do IPCB com apoio do Ministério da Cultura. A intenção é que o evento ocorra anualmente. Em 2025, o tema será Educação e Felicidade.

1º Encontro Internacional em Brasília: Congresso da Felicidade

→ Data – Quinta-feira (23), a partir das 8h

→ Entrada – Gratuita, mediante inscrição pelo site disponível no Instagram (@congressodafelicidade)

As informações são da Agência Brasília