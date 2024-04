Colisão de veículos derruba poste próximo a ministério

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, no início da tarde desta terça-feira (23), um acidente entre dois carros na via que liga os estacionamentos dos anexos do Ministério de Abastecimento, Pecuária e Agricultura, próximo a Via S2.

Segundo a corporação, após a colisão entre os carros, um deles capotou e bateu em um poste de concreto, que caiu e atingiu a traseira do segundo.

A motorista do carro que capotou, identificada apenas como C.O.W, de 47 anos, foi encontrada já fora do carro, apresentando ferimentos no braço direito. Ela foi atendida no local e transportada para o Hospital Santa Luzia.

Veja os vídeos:

Vídeo: CBMDF

Vídeo: CBMDF

A motorista do segundo carro, identificada apenas como I.K.Y, de 58 anos, não se feriu e não precisou de transporte.

Após os atendimentos, a Polícia Militar (PMDF) ficou responsável pelo local. O CBMDF não tem informações sobre a dinâmica do acidente.