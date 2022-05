Especialista em crimes patrimoniais preso pela PCDF

Além de cometer roubos na região do Taquari e Lago Norte, o criminoso é considerado de alta periculosidade e está sendo investigado por outros crimes

Por Tereza Neuberger

Nesta segunda-feira (9) a Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da 9ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal cumpriu mandado de prisão cautelar contra um homem de 36 anos, especialista na prática de crimes patrimoniais nas regiões do Taquari e Lago Norte.

De acordo com a PCDF, o criminoso mudou-se recentemente do estado do Maranhão para o Distrito Federal e vem cometendo crimes na região desde o final de 2021. Em dezembro do ano passado, o homem escalou o muro, arrombou uma janela e entrou em uma residência no Lago Norte, de onde subtraiu jóias, relógios, notebooks e outros objetos pessoais da vítima.

Já em fevereiro deste ano, o mesmo criminoso cometeu um roubo mediante o emprego de arma branca, em via pública, no Taquari. O homem teria subtraído o aparelho celular e o relógio da vítima.

Pela gravidade das condutas do homem, pela probabilidade de reiteração e conforme a ficha de antecedentes do criminoso, a PCDF o identificou como um indivíduo de alta periculosidade e solicitou a prisão preventiva do criminoso para garantia da ordem pública. A 2ª Vara Criminal de Brasília-DF acolheu o pedido e expediu o mandado de prisão preventiva do criminoso. Além dos crimes mencionados acima, o homem é suspeito ainda de outros crimes cujas investigações estão em andamento.