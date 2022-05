MPDFT irá avaliar indícios de excesso de público no Botafogo x Flamengo

A empresa Arena BSB foi oficiada para que preste esclarecimentos sobre o número de ingressos vendidos e sobre o controle do número de torcedores

A partida entre Flamengo e Botafogo, realizada neste domingo 08, sob os olhos dos Integrantes da Comissão Permanente de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios. O jogo foi vistoriado no Estádio Nacional de Brasília. Foram verificados aspectos relacionados à entrada dos torcedores, acessibilidade e estacionamentos.

Na avaliação do procurador distrital dos direitos do cidadão, Eduardo Sabo, e do promotor de Justiça Bruno Vergini, os protocolos foram cumpridos adequadamente. Apesar disso, o número de vagas de estacionamento não foi suficiente para a demanda, e deve ser melhorada nos próximos eventos.

Houve também alguns indícios de excesso de público, que serão avaliados pela comissão. A empresa Arena BSB foi oficiada para que preste esclarecimentos sobre o número de ingressos vendidos e sobre o controle do número de torcedores nas catracas.

Segundo Eduardo Sabo, as atividades de fiscalização devem continuar. “A intenção do Ministério Público é que os eventos esportivos ocorram de forma segura e eficiente em todo o Distrito Federal”, afirmou.

A Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão (PDDC) requisitou ao representante da empresa Arena BSB, administradora do Estádio Nacional Mané Garrincha, informações a respeito da quantidade de público que frequentou a partida de futebol entre Flamengo e Botafogo, ocorrida no último domingo, 8 de maio. A empresa deverá prestar esclarecimentos sobre o número de ingressos vendidos e sobre o controle do número de torcedores nas catracas, no prazo de cinco dias.

Para isso, o MPDFT também oficiou à Subsecretaria de Operações Integradas da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP/DF) para que, em cinco dias, encaminhe o Protocolo de Ações Integradas e demais ocorrências em relação à disputa futebolística.