Detran-DF encontra dois veículos roubados em acidente

Os dois veículos colididos na altura QL 09, conjuntos 8/7, foram abandonados, os condutores não estavam no local

Dois veículos roubados foram encontrados inusitadamente na tarde desta segunda-feira (9), durante patrulhamento da equipe que trabalha na Unidade de Operações Aéreas (Uopa) do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF).

Os agentes se deslocavam para o aeroporto, quando notaram um acidente de trânsito. De pronto, pararam para verificar se havia vítimas. Os dois veículos colididos na altura QL 09, conjuntos 8/7, foram abandonados, os condutores não estavam no local.

Ao consultar as placas, verificou-se que os veículos envolvidos possuíam restrição de roubo e furto. Dentro de um deles, inclusive, havia televisão e outros produtos eletrônicos.

O Detran acionou a Polícia Civil para perícia e remoção dos veículos. O caso está sendo acompanhado pela 10ª Delegacia de Polícia.

Fim de semana agitado

Neste fim de semana, os órgãos de fiscalização de trânsito intensificaram o cerco para coibir a alcoolemia ao volante. Ao todo, foram flagrados 407 condutores dirigindo após o consumo de bebida alcoólica.

Para o diretor de Policiamento e Fiscalização de Trânsito, Glauber Peixoto, o combate à alcoolemia ao volante preserva vidas. “São 407 potenciais causadores de acidentes impedidos de seguir colocando em risco a vida de inocentes no trânsito” reforça Peixoto.

O Detran realizou operações em Ceilândia, Noroeste, Sobradinho, Taguatinga.

Além de fiscalização para coibir a mistura mortal álcool e direção, o Detran realizou também operações de fluidez, Siga Livre, a operação Sossego para retirar das vias veículos com escapamento irregular e gerador de poluição sonora e ainda realizou o controle no trânsito em diversos eventos pela cidade.

Mas, dentre todas essas operações, uma foi mais que especial: a blitz em homenagem às mães, realizada no domingo, no Eixo W Norte. Foram 400 abordagens em que foram distribuídos kits educativos, um cartão e bombons como forma de agradecer àquelas que mais colaboram na preservação da vida no trânsito.

Campões de multas

Na sexta-feira (6) e no sábado (7), o Detran flagrou dois campões de multas. Na noite de sábado, as equipes de fiscalização de trânsito realizaram a abordagem do veículo VW Voyage durante patrulhamento no Parque da Cidade. O carro possui 571 infrações ao todo, totalizando um débito de R$87.259,61.

Já na sexta-feira (6), os agentes do Detran-DF flagraram o veículo Fiat Palio, que possuía 481 notificações, totalizando R$ 67.542,85 em débitos.