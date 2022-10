Espaço Oscar Niemeyer inaugura exposição de pioneiro neste sábado (15)

Obra do advogado gaúcho José Maciel, radicado em Brasília em 1960, pode ser vista na Praça dos Três Poderes até 15 de novembro

O Espaço Oscar Niemeyer (EON), na Praça dos Três Poderes, abre neste sábado (15) a exposição Espelho de um percurso, reunindo 64 obras do advogado porto-alegrense José Maciel, pioneiro radicado em Brasília em 1960. Com entrada gratuita, a mostra no espaço cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) vai até 15 de novembro.

São quadros, desenhos e pinturas em cerâmica de um estilo que, segundo Danielle Athayde – que divide o trabalho de curadoria da exposição com Cláudio Pereira -, “aproxima-se mais do expressionismo e do cubismo”. Idealizadora do projeto Brasília, Museu Aberto, ela destaca no processo criativo de Maciel “a espontaneidade, a informalidade e a variedade da paleta de cores”.

Uma influência brasileira na arte de Maciel vem de Iberê Camargo. O advogado, que acabou abraçando tanto o direito como as artes plásticas, ainda criança conheceu o gravurista gaúcho no ateliê que ele mantinha no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. “Eu tinha uns 10 anos e ia para o estúdio dele, que era muito amigo do meu pai”, conta Maciel. “Lá aprendi um pouco e pintamos dois quadros juntos”.

Memória

A exposição será documentada em um catálogo de 146 páginas, com tiragem de 500 exemplares para distribuição. A filha do artista, Adriana Maciel, está preparando o livro, que, em formato 18 x 22, vai ser editado pela Numa Editora. “José trabalha com alguns temas e variações, então juntamos as obras que se relacionam”, conta Adriana. “Como ele usa cores fortes, deixamos alguns espaços em branco para que as cores ressoem entre uma obra e outra”.

Paralelamente à exposição, José Maciel também vai lançar a biografia Vida Vivida – Histórias de um Advogado. Autor de mais de 60 livros na área do direito, ele faz parte da Academia Brasiliense de Letras.

Exposição Espelho de um Percurso

→ Local: Espaço Oscar Niemeyer, Praça dos Três Poderes.

→ Visitação: de terça a sexta-feira das 9h às 18h; sábados e domingos, das 9h às 17h. Até 15 de novembro.

→ Entrada franca. Classificação indicativa livre.

Com informações da Agência Brasília