Escolas públicas voltam às aulas em 14 de fevereiro

O ano terá 200 dias letivos obrigatórios; estudantes das Instituições Educacionais Parceiras (IEP) iniciam em 10 de fevereiro

A Secretaria de Educação do Distrito Federal divulgou através do seu site, os calendários escolares do ano letivo de 2022. As aulas serão presenciais e terão início em 14 de fevereiro. Já para os estudantes das Instituições Educacionais Parceiras (IEP), começam pouco antes, no dia 10.

Os dias letivos móveis, aqueles que mudam a critério da escola, também foram definidos. Vão acontecer em 22 de abril, 17 de junho, 11 e 29 de julho e 14 de novembro. Essas datas não incluem as IEPs nem os Centros de Educação da Primeira Infância (Cepis), que não possuem esta possibilidade.

A semana pedagógica, reunião dos profissionais da educação que ocorre antes do início das aulas, acontecerá de 7 a 11 de fevereiro. Já para as IEPs será de 2 a 4 e 7 a 9 de fevereiro.

Ao todo são 200 dias letivos obrigatórios. A organização dos bimestres ficou da seguinte forma:

Calendário anual:

1º Bimestre: 14/2 a 29/4 (50 dias letivos)

2º Bimestre: 2/5 a 11/7 (50 d

ias letivos)

3º Bimestre: 29/7 a 7/10 (50 dias letivos)

4º Bimestre: 10/10 a 22/12 (50 dias letivos)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Calendário IEP:

1º Bimestre: 10/2 a 28/4 (50 dias letivos)

2º Bimestre: 29/4 a 11/7 (50 dias letivos)

3º Bimestre: 27/7 a 06/10 (50 dias letivos)

4º Bimestre: 07/10 a 21/12 (50 dias letivos)

EJA, Educação Profissional e CIL

O primeiro semestre para os alunos dos Centros Interescolares de Línguas (CILs) inicia no dia 21 de fevereiro. Já as aulas para as turmas dos cursos de regime semestral, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Educação Profissional terão início no dia 14 de fevereiro. O segundo semestre começará no início de agosto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As turmas do EJA e Educação Profissional seguem os 200 dias letivos. Já os cursos do CIL são 195 dias. Veja como ficou a organização dos semestres:

EJA e Educação Profissional:

1º Semestre: 14/2 a 11/7 (100 dias)

2º Semestre: 1/8 a 23/12 (100 dias)

CIL:

1º Semestre: 21/2 a 11/7 (95 dias)

2º Semestre: 8/8 a 23/12 (95 dias)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência Brasília