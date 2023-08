Dupla é presa após furtar cabos de energia em Ceilândia

Os suspeitos, cujas identidades foram confirmadas pelas autoridades, foram prontamente submetidos a interrogatório pela equipe policial presente

Na madrugada do dia 9 de agosto, as autoridades policiais foram acionadas para responder a um incidente de possível furto de cabos de energia na QNN 2, em Ceilândia. As primeiras horas da manhã foram marcadas por um episódio que resultou na interrupção do fornecimento de energia elétrica para um estabelecimento local.

Após a rápida mobilização da polícia até o local, foi revelado que os suspeitos envolvidos já haviam sido detidos pelo segurança do estabelecimento. Uma funcionária do hotel confirmou que os detidos eram, de fato, os indivíduos suspeitos de terem perpetrado o corte dos cabos de energia, ocasionando a queda de energia no hotel.

Um dos suspeitos admitiu abertamente sua participação na subtração dos cabos de energia. O outro suspeito negou qualquer envolvimento no crime.

Os suspeitos foram conduzidos às dependências da Delegacia 15ªDP, onde foram adotadas as medidas legais pertinentes ao caso.