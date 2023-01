Escola de Música de Brasília está com inscrições abertas para curso de verão

Inscrições vão até o dia 14. Aulas começam no dia 16, nas modalidades presencial e online

Estudantes de todo o Distrito Federal já podem se inscrever no tradicional curso internacional de verão da Escola de Música de Brasília, que durará 14 dias. As aulas serão presenciais, mas transmitidas pelo canal da escola no YouTube.

A inscrição pode ser feita até o dia 14 de janeiro no link.

O evento começa no dia 15 de janeiro, às 19h, com um Concerto de Abertura com apresentação de Bigband sob a batuta do maestro Joel Barbosa e vários músicos convidados. As aulas na modalidade presencial vão do dia 16 ao dia 28 de janeiro, na Escola de Música de Brasília., na 602 Sul Haverá também diversos cursos na modalidade virtual, que acontecerão no mesmo período. Todas as noites, de 16 a 28, terão apresentações musicais com os artistas convidados do Civebra e também de Brasília, com entrada gratuita para todo público.

“O curso é de extrema importância para a nossa cidade tanto pedagógica e artisticamente como também historicamente, já que, por meio desse evento, Brasília foi colocada no mapa mundial de cursos de música no período de férias”, diz o diretor da EMB, Davson de Souza. “Brasília se tornou um centro de atração para músicos do restante do país e de outros lugares do mundo. Nesse curso, acontece uma interessante troca de experiências entre estudantes e professores”, completa.