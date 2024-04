Dentista desaparecido estaria sendo ameaçado por pacientes insatisfeitos

O dentista e biomédico José Augusto Patay desapareceu na noite da última segunda-feira (15) após receber uma ligação suspeita. Segundo a pastora Ana Paula Siqueira, que acompanha o profissional e sua esposa, José estaria sendo ameaçado por pacientes insatisfeitos. Ele foi encontrado na tarde desta quinta-feira (18) e disse que estava em um “retiro espiritual”.

“O Dr. Augusto estava sendo ameaçado por três travestis, que falavam que ele tinha feito um procedimento errado no nariz delas”, contou a pastora em entrevista ao JBr.

Ainda assim, Ana Paula afirma que não pode confirmar que o grupo está envolvido no caso. “Eu não posso afirmar nada. Eu já passei as informações para a polícia e eles estão investigando”.

De acordo com a esposa de Patay, Josiane Dombroski, eles estavam na clínica do casal, em Águas Claras, quando o dentista recebeu uma ligação misteriosa e foi para casa. “Ele ficou tão nervoso, disse que precisava sair imediatamente. Ele tremia muito. Perguntei várias vezes o que tinha acontecido, mas ele só disse que tinha que sair e depois me falaria”, explicou.

Em casa, Augusto pegou apenas o celular e documentos e saiu em sua caminhonete, uma S10 preta. “O Dr. Augusto andava muito triste, acredito que ele estava em um processo de depressão exatamente por esse problema com as travestis, que o estavam extorquindo”, continua a pastora.

Ainda de acordo com Ana Paula, mesmo com Augusto tendo desaparecido na segunda, Josiane apenas registrou o ocorrido ontem (17). “Eu fui visitar eles na quarta e ela estava chorando muito. Pressionei até ela contar que ele tinha desaparecido. Perguntei o porquê ela ainda não tinha ido na delegacia e ela disse que não queria contar para os pais dele”, diz a pastora.

Segundo a pastora, a avó do dentista teria falecido na última semana e, por isso, Josiane não queria contar. “Eu que liguei para eles. Na hora, o pai desmaiou, mas a mãe conversou comigo e eu contei tudo”, finaliza.

A ocorrência foi registrada na tarde dessa quarta-feira (17), na 21ª Delegacia, em Taguatinga Sul.