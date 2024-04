Eleições 2026: Ibaneis diz que deve concorrer ao Senado e Celina ao GDF

Em evento de assinatura de ordem de serviço para a construção do primeiro Hospital Regional do Recanto das Emas (HRE), nesta quinta-feira (18), o governador Ibaneis Rocha disse que pretende concorrer ao Senado Federal nas próximas eleições e que a vice-governadora, Celina Leão, vai assumir para concluir o mandato e, “se for da vontade dela [Celina]”, será candidata ao Governo do Distrito Federal (GDF) em 2026.

A fala do governador foi dita após ele anunciar que a obra do HRE ficará pronta em 24 meses, e caso ultrapasse, a entrega será feita por Celina: “Eu pretendo me candidatar ao Senado Federal em 2026, e Celina assume para concluir o governo e talvez, se for da vontade dela, deve ser candidata à reeleição. Nós temos a previsão de entrega desses hospitais em um prazo de 24 meses, mas se ultrapassar ela [Celina] faz a entrega em nosso nome”.

Primeiro hospital do Recanto das Emas

Para a construção do HRE, o GDF pretende investir R$ 133,7 milhões em uma área construída de 16.742,49 m² para atendimento de clínicas médicas e de pediatria. A unidade será instalada no Setor Hospitalar da região, na quadra 104. O hospital beneficiará diretamente 150 mil habitantes da cidade e era uma demanda antiga da população.

O HRE contará com internação geral e intensiva (UTI), centro cirúrgico, apoio diagnóstico e terapia, apoio técnico de nutrição e dietética, farmácia hospitalar e Central de Material Esterilizado (CME), de Ensino e Pesquisa, apoios administrativo e logístico. Além do mais, a unidade terá a sua disposição um total de 100 leitos de internação, sendo 60 para clínica médica, 30 para clínica pediátrica e 10 leitos de internação intensiva (UTI) para pediatria.

Além do HRE, o GDF também pretende iniciar este ano as construções dos hospitais do Guará, São Sebastião e Gama. O governo também trabalha na reforma e na ampliação de outros hospitais do DF, como os de Brazlândia e Planaltina. Em 2024, o governador Ibaneis planeja lançar ainda cinco Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).

“Esse ano serão lançadas ainda mais cinco UPAs aqui no DF, em várias cidades que ainda não contam com UPAs. Nós temos um projeto para a saúde do DF para entregar aquilo que a população merece. No Recanto das Emas são 150 mil habitantes que não tinham uma unidade hospitalar e era um dos maiores pedidos da comunidade. Primeiro fizemos um viaduto na cidade, no mandato passado, e agora estamos dando início a um hospital que era um pleito da comunidade”, destacou Ibaneis.