Começou a temporada de gratuidade no SESI Lab

Mesmo sem cobrança de ingressos, será necessário emitir bilhetes na Sympla. A entrada será permitida até uma hora antes do fechamento do museu

O ano de 2024 começou com muitos motivos para explorar as possibilidades do SESI Lab! O museu 100% interativo preparou programação especial para toda família aproveitar as férias escolares, com exibição de curtas e longas-metragem, espetáculos teatrais, música e muitas oficinas interativas. A temporada de portas abertas ocorrerá de 2 de janeiro a 4 de fevereiro, com entrada gratuita para todo mundo!

Para participar será necessário emitir ingresso na Sympla. Mas, claro, tudo gratuito. Durante todo o mês, o horário de funcionamento seguirá o mesmo: terça a sexta-feira, das 9h às 18h. Sábados e domingos, das 10h às 19h. O café SESI Lab e loja conceito do museu funcionarão nos mesmos dias e horários de atividades do museu.

As atrações culturais serão realizadas em todas as sextas, sábados e domingos de janeiro e no primeiro fim de semana de fevereiro. Nos demais dias, o museu estará aberto para visitação. Em todos os dias a entrada será permitida até uma hora antes do fechamento.

A programação detalhada será divulgada semanalmente no Instagram e no site do SESI Lab, mas confira, abaixo, um spoiler e já marca na agenda!

Luz no fim do túnel: cinema mais democrático da cidade e palco de espetáculos

Com a inauguração do SESI Lab, em novembro de 2022, Brasília ganhou um espaço multiuso com entrada grátis, sistema 6.1 de som e projeção digital. O túnel do SESI Lab é um presente para moradores e turistas com uma programação para todas as idades, passeando por diferentes gêneros e experimentações. Na programação de férias, o local promoverá o projeto “Cine Curtas”, com sessões sextas, sábados e domingos às 17h.

A programação cinematográfica no túnel conta com a curadoria de Glauce Pena Santos, em conjunto com a equipe de Programação Cultural do museu. As animações escolhidas para a projeção estimulam reflexões sobre ciência, inovação e tecnologia no cotidiano. Entre os escolhidos, estão curtas da Pixar, a série brasileira “Anima Criança: Lendas Brasileiras”, entre outros. O longa “Minhocas”, primeiro filme feito em stop motion no Brasil, também está na lista de exibições.

Nas manhãs de sábados e domingos, às 11h, o espaço receberá espetáculos teatrais e apresentação musical do Brasília Ska Jazz Club especial para crianças. Entre as peças, “Cadê o bicho que tava aqui?”, com Camerata Caipira, “O Romance do Vaqueiro Benedito”, com Mamulengo Presepada, “Udigrudi em ConSerto”, do circo teatro Udi Grudi, entre outros.

Aqui tem mão na massa!

As oficinas interativas serão realizadas às 11h e às 16h nas sextas-feiras. Já aos sábados e domingos, às 11h, às 15h e às 16h. Estão confirmadas as oficinas “Borboletário Virtual”, “Tons de si”, “Ecodesign”, “Light Painting: Pintar com a luz”, “Brincadeiras com Bonecos”, “Criando fungos e bactérias”, “Construindo circuitos com massinha”, entre outras. Excepcionalmente nesse período, o Espaço Maker não irá promover edições do projeto Maker Livre.

Também serão oferecidas atividades de exploração das galerias expositivas e os jogos “Memória sensorial”, “Quem sou eu?”, “Caça ao Conhecimento” e “O peso que você carrega”. As sessões de jogos ocorrerão de sexta a domingo, sempre às 15h, no hall de entrada e no hall do primeiro pavimento do museu.

As senhas para participar da programação serão distribuídas 30 minutos antes de cada início, no balcão de informações localizado na entrada principal do museu.

Experimentação, interatividade, ludicidade e inovação

Desde a inauguração, em novembro de 2022, mais de 248 mil visitantes conheceram o museu 100% interativo. O icônico prédio projetado por Oscar Niemeyer na época da construção de Brasília, agora é reduto de arte, ciência, tecnologia e educação para todas as idades. O espaço é uma iniciativa do Serviço Social da Indústria (SESI), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), e promove a conexão entre ações artísticas, científicas e tecnológicas, em colaboração com a indústria e a sociedade.

O SESI Lab possui cerca de 8 mil metros quadrados de área construída dedicados a espaços expositivos, criativos e maker, salas interdisciplinares, um painel de LED com 84 metros quadrados, café e loja conceito. Somados aos 33 mil metros quadrados de área verde revitalizada, em parceria com o governo do Distrito Federal, com espécies nativas do Cerrado, instalações interativas e anfiteatro externo para shows, eventos e outras atividades culturais.