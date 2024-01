Corrida de Reis volta ao Distrito Federal, com prêmio de 10 mil

A 51ª edição do evento abre o calendário de corridas de Brasília, e acontece dia 27 de janeiro

A tradicional Corrida de Reis está de volta ao Distrito Federal, após pausa por conta da pandemia. A última corrida ocorreu em 2020. A 51ª edição do evento abre o calendário de corridas do DF, e acontece no dia 27 de janeiro. O Governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, vai investir no torneio 2,5 milhões.

A corrida conta com apoio do Banco de Brasília (BRB), e além disso, o dia do evento terá atenção especial das Secretarias de Segurança Pública (SSP/DF) e Transporte e Mobilidade (Semob). No evento, terá à disposição dos atletas sanitários e guarda-volumes nas áreas de largada e de chegada da prova, e três pontos de hidratação durante o percurso da prova.

Em coletiva, a governadora em exercício Celina Leão celebrou o retorno da corrida, e prometeu correr: “É com muita alegria que anunciamos a retomada de uma corrida tão tradicional. Quando falamos da Corrida de Reis lembramos de toda memória afetiva que as corridas tem aqui no Distrito Federal. Além da revelação de atletas e da força do esporte no DF. Somos uma cidade que exporta e revela talentos, e a Corrida de Reis tem exatamente esse objetivo de trazer visibilidade nacional e internacional para os atletas aqui da capital”.

O evento contará com premiações nas categorias adulto, infantil e Pessoa com Deficiência (PcD). O secretário de Esporte, Julio Cesar, falou sobre os esforços da pasta e do GDF para trazer a corrida de volta: “Estamos muito felizes com o retorno da Corrida de Reis. Graças a Deus e com os esforços da Secretaria de Esporte e de todo o GDF nós conseguimos trazer esse evento novamente. A principal novidade deste ano é a premiação em dinheiro que vamos fazer do primeiro ao décimo colocado na categoria de 10 km”.

Categorias: adulto, infantil e PcD

A Corrida de Reis 2024, nas categorias adulto e PcD, contará com percursos de 6 km e 10 km. Para participar o brasiliense deve ter no mínimo 14 anos completos para a prova de 6 km, e 16 anos para a de 10 km. Na categoria PcD, podem participar cadeirantes, deficientes visuais, intelectuais, com mobilidade superior, reduzida e inferior reduzida.

A largada da corrida será realizada às 17 horas, no dia 27 de janeiro, em frente ao Palácio do Buriti. Os corredores que optarem pelo percurso de 6 km vão passar pela via N1 retornando na altura da Torre de TV, com destino ao ponto de chegada, em frente a Arena BRB Nilson Nelson. Já os dos 10 km seguem pela via N1 retornando na altura da Catedral de Brasília, finalizando a corrida na Arena.

A Corrida de Reis Mirim também volta este ano, mas com data diferente. O evento dos pequenos vai ocorrer no dia 20 de janeiro, a partir das 8 horas, no estacionamento do Parque Ana Lídia, no Parque da Cidade. Os percursos da categoria infantil variam de 50 metros a 300 metros. Podem participar crianças de 4 a 13 anos. A largada mirim se dará por meio de baterias, com divisão de acordo com a faixa etária dos participantes.

Premiações

A novidade da 51ª edição da Corrida de Reis são as premiações. Na categoria adulto, feminino e masculino, serão premiados com valor em dinheiro os 10 primeiros colocados na prova dos 10 km. O primeiro lugar receberá 10 mil, segundo 8 mil, terceiro 5 mil, quarto 3 mil, quinto 2 mil, sexto 1,5 mil, sétimo 1,250 mil, oitavo R$ 750,00, nono R$ 600 e décimo R$ 400,00.

Já na categoria PcD, serão premiados os três primeiros colocados dos grupos de cadeirante e andante (deficientes visuais, intelectuais, com mobilidade superior reduzida e inferior reduzida) na prova dos 10 km no masculino e feminino. O primeiro lugar irá faturar 2 mil, segundo 1,5 mil e o terceiro mil.

Os pequenos vencedores de cada bateria mirim receberão uma bicicleta, e todas as crianças participantes vão ganhar uma medalha. Além disso, todos os adultos e PcDs da prova dos 6 km receberão uma medalha de participação. As premiações contam com patrocínio do BRB, e juntas somam R$ 150 mil.

Inscrições

O primeiro lote de inscrição da corrida nas categorias adulto e PcD será aberto nesta quarta-feira (03), às 18h, com quatro mil vagas. As inscrições podem ser realizadas pelo site: www.esporte.df.gov.br. De acordo com a Secretaria de Esporte e Lazer, as inscrições serão em lotes para que o maior número de pessoas consiga realizar o seu cadastro.

O segundo e terceiro lote serão abertos nos dias 10 e 15 de janeiro, respectivamente, com três mil vagas cada. No dia 11, às 13 horas, será aberta as inscrições da corrida mirim, com encerramento até que todas as vagas sejam preenchidas. Ao todo, a Corrida de Reis disponibilizará 13 mil vagas, sendo 10 mil nas categorias adulto e PcD, e 3 mil na Mirim. A pasta destaca que o atleta guia também deverá estar devidamente inscrito na prova utilizando-se do mesmo procedimento de inscrição dos atletas PcDs.

As tradicionais “pipocas” – corredores que não conseguiram realizar sua inscrição, mas desejam participar da competição – terão seu lugar garantido na edição deste ano. “Às vezes esgotam as inscrições, e não podemos proibir um atleta de competir. Então quem não conseguir realizar a inscrição poderá correr no formato que ele desejar”, garante Celina.

Kits

Os atletas inscritos na Corrida de Reis receberão um kit para participar do evento. Para os adultos e PcDs a entrega será nos dias 22, 23 e 24, das 10h às 19h, no Pavilhão de Exposição do Parque da Cidade. Já os corredores mirins poderão retirar o seu kit nos dias 17 e 18, no mesmo local.

A Secretaria de Esporte e Lazer avisa que não haverá entrega de kits fora do horário previsto, com exceção dos participantes inscritos que residirem em outro estado. O kit será composto por ecobag, camisa oficial do evento, número de peito e viseira.O secretário de Esporte, Julio Cesar, frisou, em coletiva, que as inscrições para a corrida são gratuitas. Mas de forma voluntária, os participantes podem doar 2 kg de alimento não perecível, que serão entregues ao Banco de Alimentos do GDF.

O kit mirim somente poderá ser retirado pelo responsável da criança inscrita mediante apresentação do documento de confirmação de inscrição, e documento que confirme a condição de pai, mãe ou responsável do menor, sendo necessária a apresentação do original.