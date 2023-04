Incêndio destrói parte de casa na Samambaia

Segundo a corporação, ao chegar no local, as chamas já haviam consumido um cômodo da casa e já atingia outros três

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, na manhã deste sábado (1º), um caso de incêndio em uma casa na QR 127 de Samambaia Sul.

Segundo a corporação, ao chegar no local, as chamas já haviam consumido um cômodo da casa e já atingia outros três.

Com a ação rápida da equipe, o fogo foi controlado e não atingiu o resto da residência.

No momento do incêndio, havia na casa duas pessoas, que conseguiram sair sem ferimentos. Quatro cachorros foram resgatados.

O CBMDF não tem informações sobre as causas do incêndio. A Polícia Civil do DF (PCDF) foi acionada.