O que abre e fecha neste feriado

O Jardim Zoológico de Brasília funcionará normalmente das 8h30 às 17h – a bilheteria, atenção, fecha às 16h

Nesta quarta-feira (12), a população do Distrito Federal tem a oportunidade de fazer uma pausa na programação normal para curtir o feriado que homenageia a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, e o Dia das Crianças. É possível aproveitar o tempo para descansar em casa ou participar de eventos especiais destinados ao público infantil.

O Jardim Zoológico de Brasília funcionará normalmente das 8h30 às 17h – a bilheteria, atenção, fecha às 16h. Haverá palestras, oficinas, exposições e dinâmicas com os bichos durante todo o dia, conforme programação disponível neste link.

A Fundação Jardim Botânico também funcionará em horário normal, das 9h às 17h. Crianças e adultos podem se divertir no Espaço Ciência, voltado ao conhecimento sobre o bioma cerrado, e no Jardim de Cheiros, que promove a interação dos visitantes com a natureza por meio do estímulo dos cinco sentidos. Há ainda áreas para caminhadas e piqueniques.

O Planetário de Brasília, por sua vez, receberá visitantes neste feriado, das 7h30 às 19h, com programação especial. O mirante da Torre de TV estará aberto para visitação das 9h às 17h45.

Cultura

A Biblioteca Nacional de Brasília e a Biblioteca Pública de Brasília estarão fechadas, assim como o Espaço Oscar Niemeyer, o Complexo Cultural Samambaia, o Centro de Dança do DF e o Complexo Cultural Planaltina.

O Espaço Cultural Renato Russo, por sua vez, vai abrir, e com diversas atividades ao longo do dia, das 10h às 19h. A gibiteca do local funcionará das 10h às 17h.

O Eixo Cultural Ibero-Americano estará aberto com o Concerto do Dia das Crianças, às 10h30, e o Concerto Suíço, às 20h. Ambos serão apresentados pela Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro (OSTNCS).

Também haverá concerto especial para as crianças na Concha Acústica, das 18h às 20h, com apresentação da Orquestra Filarmônica.

A Casa do Cantador mantém o funcionamento normal, para receber o evento Elas em Cena.

Também funcionam em expediente normal o Memorial dos Povos Indígenas, o Museu Vivo da Memória Candanga, o Museu de Arte de Brasília, o Museu Nacional da República, o Museu do Catetinho, o Centro Cultural Três Poderes e o Cine Brasília.

Saúde

Os hospitais regionais, as unidades de pronto atendimento (UPAs), emergência odontológica do Hospital Regional da Asa Norte e a Casa de Parto de São Sebastião atenderão de forma ininterrupta na quarta-feira. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também terá atendimento 24 horas, podendo ser acionado pelo telefone 192.

As unidades do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) do tipo III e do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas III (Caps AD III) funcionarão de forma ininterrupta. Já as unidades dos tipos I e II, inclusive Caps AD II e Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (Capsi), não abrirão na quarta-feira.

Durante o feriado não haverá vacinação, mas, na quinta-feira (13), mais de 90 salas de vacina estarão abertas a partir das 8h. A lista completa dos locais está disponível no site da Secretaria de Saúde.

Na mesma data, será suspenso o funcionamento das unidades básicas de saúde (UBSs), farmácias de alto custo, Fundação Hemocentro, ambulatórios e policlínicas. O expediente nesses locais volta a funcionar na quinta-feira.

Na Hora, Procon e conselhos tutelares

Os serviços do Na Hora, Procon e conselhos tutelares estarão fechados no feriado. Uma equipe de conselheiros tutelares estará de sobreaviso para o atendimento de demandas urgentes registradas pelo Cisdeca, pelos telefones: 125 (número gratuito) e (61) 3213-0657 / 3213-0763 / 3213-0766. O Centro Integrado 18 de Maio funcionará em regime de plantão, das 8h às 20h, além dos núcleos do Pró-Vítima, das 9h às 18h.

Restaurantes comunitários e centros de convivência

Assim como em outros feriados nacionais, estarão fechados na quarta os 14 restaurantes comunitários do DF e as unidades do Cras, Creas e centros de convivência. As unidades de acolhimento, Centro Pop e de Proteção Social (UPS), funcionarão normalmente no feriado, com disponibilidade de atendimento 24 horas.

Transporte público

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) informa que os ônibus vão operar no feriado conforme a tabela de domingo, com reforço às linhas que tenham a Rodoviária do Plano Piloto no itinerário.

O funcionamento do Metrô-DF será estendido até as 21h, devido à solenidade de Nossa Senhora Aparecida na Esplanada dos Ministérios entre as 9h e as 20h. A operação metroviária começa às 7h.

Forças de segurança

O Corpo de Bombeiros Militar e a Defesa Civil vão atuar em regime plantonista de 24h, com atendimento a emergências. Em caso de qualquer intercorrência, o cidadão pode acionar o socorro pelos telefones 193 ou 199.

O policiamento e os batalhões da Polícia Militar, assim como as delegacias da Polícia Civil, incluindo a de Atendimento à Mulher (Deam) e a da Criança e do Adolescente (DCA), seguem em funcionamento 24h. Ocorrências podem ser registradas pelos números 190 e 197.

Água e luz

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) informou que não haverá expediente na quarta-feira, mas as equipes de manutenção seguirão trabalhando em regime de plantão.

Seguem funcionando ininterruptamente atendimento remoto, agência virtual, app, site e telefone 115 da Caesb, canais pelos quais é possível solicitar revisão ou segunda via de contas, alteração de titularidade e vencimento, consumo de água, consulta de protocolos e parcelamento de débitos, entre outros serviços.

A Neoenergia suspenderá o atendimento presencial nos postos e na agência móvel durante o feriado. Os canais de atendimento virtuais seguirão disponíveis 24h para prestar orientações aos consumidores e para o registro e atendimento dos serviços da distribuidora, pelo WhatsApp (61) 3465-9318, aplicativo Neoenergia Brasília (para smartphones) e telefone 116.

Ceasa

O funcionamento do comércio na Ceasa será facultativo, tendo em vista que quarta não é dia de feira. Sendo assim, o comerciante poderá abrir ou não o estabelecimento de acordo com o que julgar melhor.

Eixão do Lazer

Para o Eixão do Lazer, no Eixo Rodoviário (DF-002), o fluxo de carros será interrompido para o uso dos pedestres, entre as 6h e as 18h, assim como ocorre aos domingos. Estarão suspensas, na quarta, as operações de reversão na Estrada Parque Ceilândia (DF-095 / Via Estrutural), na BR-070 e na DF-250.

Parques

O Instituto Brasília Ambiental informou que todas as unidades de conservação vão abrir normalmente.

Veja os horários de funcionamento dos parques:

→Parque Recreativo do Gama: das 6h às 18h

→Parque Distrital das Copaíbas: das 8h às 18h

→Monumento Natural Dom Bosco: das 6h às 20h

→Parque Ecológico do Paranoá: das 6h às 18h

→Parque Ecológico Sucupira: das 6h às 20h

→Parque Ecológico do Lago Norte: das 6h às 18h

→Parque Ecológico da Asa Sul: das 6h às 20h

→Parque Ecológico Olhos d’Água: portão principal, das 5h30 às 20h30; portões laterais, das 6h às 18h

→Parque Ecológico Ezechias Heringer: das 6h às 22h

→Parque Ecológico de Águas Claras: das 5h às 22h

→Parque Ecológico do Riacho Fundo: das 6h às 18h

→Parque Ecológico Areal: das 6h às 18h

→Parque Ecológico Veredinha: das 6h às 22h

→Parque Ecológico Cortado: das 6h às 20h

→Parque Ecológico Três Meninas: das 7h às 18h

→Parque Ecológico do Anfiteatro Natural do Lago Sul: das 6h às 18h

→Parque Ecológico Península Sul: das 6h às 22h.

Limpeza urbana

O SLU informa que os serviços serão normais, incluindo atividades do papa-entulho, usinas, aterro sanitário e Unidade de Recebimento de Entulhos (URE).

BRB

As agências do banco estarão fechadas nesta quarta-feira.

Detran

Todas as unidades do Detran estarão fechadas. Os servidores que atuam na engenharia e fiscalização de trânsito trabalharão em regime de escala. Já os serviços online, disponíveis por meio do aplicativo Detran Digital e do Portal de Serviços do Detran, funcionarão normalmente.

As informações são da Agência Brasília