Passagens do Túnel de Taguatinga já tem eletrocalhas

As canaletas de aço galvanizado por onde passará o sistema de iluminação do corredor viário já têm mais de 50% de execução

Mais da metade das eletrocalhas do sistema de iluminação da passagem sul do Túnel de Taguatinga, sentido Ceilândia-Estrada Parque Taguatinga, já foram instaladas.

As canaletas de aço galvanizado por onde passará o sistema de iluminação do corredor viário já têm mais de 50% de execução.

Ao todo, são 3,2 mil metros de canaletas instaladas a uma distância de 15 cm a 20 cm do teto. A altura permite que seja realizada qualquer manutenção na fiação, ao mesmo tempo em que o equipamento fica fora do alcance dos usuários.

“Esperamos concluir essa estrutura no túnel sul ainda este mês”, afirma um dos engenheiros civis responsáveis pela obra, André Borges. Somando a passagem norte, no sentido EPTG-Ceilândia, o Túnel de Taguatinga contará com quatro linhas da estrutura que vão percorrer as paredes em toda sua extensão, nos dois sentidos.

De acordo com o engenheiro eletricista Plínio Teixeira, o espaçamento entre um ponto e outro de luz vai variar conforme a necessidade de maior intensidade ou não do sistema. Isso ocorre porque o nível de luminosidade é diferente ao longo da passagem. “A claridade perto das áreas de emboque e desemboque é maior do que no meio do túnel”.

Logo abaixo das eletrocalhas, projetores de LED específicos para uso em passagens subterrâneas serão instalados. Esses equipamentos têm um vidro diferenciado que suporta a exposição a gases, poluição e altas temperaturas.

As informações são da Agência Brasília