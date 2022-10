543 motoristas foram flagrados alcoolizados no último final de semana

Entre as principais infrações registradas no fim de semana, estão 532 autuações por falta do uso do cinto de segurança e 98 por conduzir veículo sem possuir CNH

543 condutores foram flagrados alcoolizados durante ações de fiscalização de trânsito em todo o Distrito Federal apenas no último final de semana (07-09).

Na madrugada de domingo (9), durante a operação Rescaldo, efetuada pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran) no centro de Taguatinga, os agentes flagraram um Chevrolet Prisma que acumula R$ 11,2 mil em multas. O veículo foi removido ao depósito.

Também no domingo (9), o Detran deflagrou a operação Cerco em Ceilândia. Foram montados três pontos de bloqueio na região, um deles na via onde cinco crianças foram atropeladas próximo à faixa de pedestres em maio deste ano.

Durante as abordagens, agentes de trânsito flagraram 16 inabilitados, 13 condutores sob influência de álcool e sete com a CNH vencida. Foram registradas 26 infrações diversas. Ainda na operação, 23 veículos foram apreendidos e removidos ao depósito do Detran, por uso equipamentos de segurança defeituosos ou por estarem sem documentação obrigatória. Ao todo, foram empenhadas 18 viaturas da fiscalização, com 36 agentes de trânsito.

A operação Cerco é mais uma estratégia de policiamento e fiscalização do Detran com o objetivo de coibir infrações de trânsito e evitar acidentes. A ação consiste em cercar, com pontos de bloqueio, todos os acessos à cidade.

As informações são da Agência Brasília