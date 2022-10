Empresário é preso por tráfico de drogas, em Taguatinga

O homem vendia drogas de alto valor de mercado como haxixe, skunk, resinas de cannabis e óleos de cannabis

Nesta terça-feira (11), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu um traficante de drogas,

empresário do ramo de tabacaria em Taguatinga. Esta ação faz parte do desdobramento da Operação Celta e a investigação durou cerca de cinco meses.

O homem vendia drogas de alto valor de mercado como haxixe, skunk, resinas de cannabis e óleos de cannabis, para consumo em cigarros eletrônicos. Ele tinha vários parceiros que participavam do mercado ilícito de drogas. Dois deles foram presos nessa segunda-feira (10), também em posse de grande quantidade de drogas.

Para despistar a origem da renda do tráfico de drogas, o traficante usava a tabacaria para fazer a lavagem de dinheiro. Em buscas na casa do traficante e na tabacaria foram encontradas porções de cocaína, resinas de maconha, refis para cigarro eletrônico com cannabis, cigarros eletrônicos e mais de R$ 19 mil.

Outros instrumentos utilizados para manipular e comercializar os produtos também estavam nos locais.

Além disso, um veículo de luxo de propriedade do traficante foi apreendido. Ele foi indiciado nos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e por vender e expor à venda substância e coisas nocivas à saúde.

A previsão de pena máxima é de 38 anos de reclusão.